НОВОСТИНаука и образование

На Алтае педагоги получают одну из самых мизерных выплат за проведение госэкзаменов

В 11 раз меньше, чем в Москве

21 апреля 2025, 13:43, ИА Амител

Педагог в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Педагог в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае учителя получают одну из самых маленьких в стране оплат за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА), пишут "Известия" со ссылкой на ежегодный мониторинг профсоюза "Учитель".

Как отмечает издание, в крае за полный рабочий день педагоги получают 125 рублей, причем только те, кто работает в аудитории во время экзамена. 

"Те же, кто "обеспечивает организацию входа участников экзамена в пункт его проведения (ППЭ), проверяет документы, наличие школьника в списках распределения в данный ППЭ, помогает подросткам найти нужную аудиторию, сопровождает школьников при выходе", получат 65 рублей в день", – говорится в материале.

При этом в 2025 году тариф в Алтайском крае повысили – до этого размер компенсации составлял 99 и 50 рублей соответственно.

Меньше получают только педагоги в Республике Тыва – 20 рублей в час, то есть 120 рублей в день за шесть часов экзамена.

В соседней Республике Алтай учителя за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации получают больше 200 рублей.

Больше тысячи рублей за день работы в аудитории получают учителя в Астраханской области (1041 рубль), Калужской области (1080), Красноярском крае (1100), Волгоградской области (1166), Якутии (1314), Москве (1400), Московской области (1325), Санкт-Петербурге (1763), Ленинградской области (1530).

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Зарплаты учителей предложили проиндексировать в двойном или тройном размере

В Госдуме отметили, что педагоги зарабатывают как дворники – примерно 30-35 тысяч рублей
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Учителя

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:34:27 21-04-2025

они свое на репетиторстве отобьют. не волнуйтесь. сами учат, сами принимают.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:00 22-04-2025

Гость (14:34:27 21-04-2025) они свое на репетиторстве отобьют. не волнуйтесь. сами учат,... А У ВАС в голове мусорно

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:09 21-04-2025

А можно отказаться и не участвовать за такие деньги?

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:38 21-04-2025

Почему учителя работают почти бесплатно? Ели они работают почти бесплатно, то зачем ими платить больше? Если работают, то это их устраивает.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Майк

20:53:55 21-04-2025

Гость (17:52:38 21-04-2025) Почему учителя работают почти бесплатно? Ели они работают по... здравствуйте Дмитрий Анатольевич

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:47 21-04-2025

Гость (15:06:09 21-04-2025) А можно отказаться и не участвовать за такие деньги? ... Ага, прям так и разрешили. А еще нужно курсы пройти и сертификат получить, чтобы быть организатором в и вне аудитории. Во внерабочее время и без оплаты.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:18 22-04-2025

В школах работают в основном женщины. Ими легче управлять. Одни дорабатывают, другие работают, как платят, или увольняются. Хороших специалистов почти не осталось.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров