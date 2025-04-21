На Алтае педагоги получают одну из самых мизерных выплат за проведение госэкзаменов
В 11 раз меньше, чем в Москве
21 апреля 2025, 13:43, ИА Амител
В Алтайском крае учителя получают одну из самых маленьких в стране оплат за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА), пишут "Известия" со ссылкой на ежегодный мониторинг профсоюза "Учитель".
Как отмечает издание, в крае за полный рабочий день педагоги получают 125 рублей, причем только те, кто работает в аудитории во время экзамена.
"Те же, кто "обеспечивает организацию входа участников экзамена в пункт его проведения (ППЭ), проверяет документы, наличие школьника в списках распределения в данный ППЭ, помогает подросткам найти нужную аудиторию, сопровождает школьников при выходе", получат 65 рублей в день", – говорится в материале.
При этом в 2025 году тариф в Алтайском крае повысили – до этого размер компенсации составлял 99 и 50 рублей соответственно.
Меньше получают только педагоги в Республике Тыва – 20 рублей в час, то есть 120 рублей в день за шесть часов экзамена.
В соседней Республике Алтай учителя за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации получают больше 200 рублей.
Больше тысячи рублей за день работы в аудитории получают учителя в Астраханской области (1041 рубль), Калужской области (1080), Красноярском крае (1100), Волгоградской области (1166), Якутии (1314), Москве (1400), Московской области (1325), Санкт-Петербурге (1763), Ленинградской области (1530).
14:34:27 21-04-2025
они свое на репетиторстве отобьют. не волнуйтесь. сами учат, сами принимают.
13:25:00 22-04-2025
Гость (14:34:27 21-04-2025) они свое на репетиторстве отобьют. не волнуйтесь. сами учат,... А У ВАС в голове мусорно
15:06:09 21-04-2025
А можно отказаться и не участвовать за такие деньги?
17:52:38 21-04-2025
Почему учителя работают почти бесплатно? Ели они работают почти бесплатно, то зачем ими платить больше? Если работают, то это их устраивает.
20:53:55 21-04-2025
Гость (17:52:38 21-04-2025) Почему учителя работают почти бесплатно? Ели они работают по... здравствуйте Дмитрий Анатольевич
18:00:47 21-04-2025
Гость (15:06:09 21-04-2025) А можно отказаться и не участвовать за такие деньги? ... Ага, прям так и разрешили. А еще нужно курсы пройти и сертификат получить, чтобы быть организатором в и вне аудитории. Во внерабочее время и без оплаты.
13:13:18 22-04-2025
В школах работают в основном женщины. Ими легче управлять. Одни дорабатывают, другие работают, как платят, или увольняются. Хороших специалистов почти не осталось.