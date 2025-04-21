На Алтае педагоги получают одну из самых мизерных выплат за проведение госэкзаменов

В 11 раз меньше, чем в Москве

21 апреля 2025, 13:43, ИА Амител

Педагог в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае учителя получают одну из самых маленьких в стране оплат за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА), пишут "Известия" со ссылкой на ежегодный мониторинг профсоюза "Учитель".

Как отмечает издание, в крае за полный рабочий день педагоги получают 125 рублей, причем только те, кто работает в аудитории во время экзамена.

"Те же, кто "обеспечивает организацию входа участников экзамена в пункт его проведения (ППЭ), проверяет документы, наличие школьника в списках распределения в данный ППЭ, помогает подросткам найти нужную аудиторию, сопровождает школьников при выходе", получат 65 рублей в день", – говорится в материале.

При этом в 2025 году тариф в Алтайском крае повысили – до этого размер компенсации составлял 99 и 50 рублей соответственно.

Меньше получают только педагоги в Республике Тыва – 20 рублей в час, то есть 120 рублей в день за шесть часов экзамена.

В соседней Республике Алтай учителя за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации получают больше 200 рублей.

Больше тысячи рублей за день работы в аудитории получают учителя в Астраханской области (1041 рубль), Калужской области (1080), Красноярском крае (1100), Волгоградской области (1166), Якутии (1314), Москве (1400), Московской области (1325), Санкт-Петербурге (1763), Ленинградской области (1530).