Ситуация под контролем. Замглавы Барнаула провел выездное совещание по паводку в Затоне

Сейчас подтопленных участков в микрорайоне нет

21 мая 2025, 15:30, ИА Амител

Совещание под руководством Игоря Лисина в Затоне / Фото: пресс-центр администрации Барнаула

20 мая заместитель главы администрации Барнаула по защите населения и информации Игорь Лисин провел выездное совещание в микрорайоне Затон. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, сейчас развитие паводковой ситуации находится под контролем властей города и Центрального района.

В совещании также приняли участие глава Центрального района Максим Сабына, замначальника городского управления по делам ГОЧС Евгений Терещенко, начальник восьмой пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Алтайскому краю Алексей Матренин, глава территориального управления микрорайона Валентина Михайлова, представители полиции и спасатели управления по делам ГОЧС Барнаула. Участники объехали территорию Затона и осмотрели дорогу на остров Шубинский. Также они изучили состояние понтонного моста – с 17 мая попасть на остров можно только по нему.

"Прогноз у нас в этом году достаточно оптимистичный, тем не менее мы внимательно следим за уровнем воды. Мы готовы к любому развитию ситуации. Администрацией города выполняется полный комплекс противопаводковых мероприятий", – рассказал Лисин.

В частности, в Затоне уже восстановили насыпь и создали запас инертных материалов для отсыпки. Кроме того, власти заключили соглашения с предпринимателями – они обеспечат поставки продовольствия и товаров первой необходимости в микрорайон. Также был проработан вопрос с транспортным обслуживанием местного населения. Проводится подворовый обход – жителям вручают памятки с правилами безопасного поведения на воде и телефонами экстренных служб.

"В рамках подготовки к паводку мы уточнили сведения по маломобильному населению, по домашним животным. Жителям разъяснены места сбора населения в случае эвакуации, ее порядок. Жители опрошены о том, где хотят размещаться", – отметил исполняющий обязанности начальника отдела гражданского обороны Центрального района Барнаула Тимур Пискунов.

Глава микрорайона Валентина Михайлова рассказала, что сейчас подтопленных участков в Затоне нет. Рабочие продолжают укреплять существующие дамбы по улицам Лоцманской и Озерной, а информация о ситуации доводится до населения.

Напомним, что вторая волна паводка в Алтайском крае началась на прошлой неделе. После осадков, прошедших в Республике Алтай и предгорьях Алтайского края 10 и 11 мая, в реках Катунь и Чарыш поднялся уровень воды. При этом критические отметки превышены не были – на 21 мая уровень воды в Оби около Барнаула составляет 507 см, что ниже критического в 540 см. Прирост за сутки составил 13 см.

Как рассказывала ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт, ситуация будет напрямую зависеть от обильности осадков. При этом в прогнозе-консультации Новосибирского ЦГМС отмечалось, что вторая волна паводка в Алтайском крае должна пройти без подтоплений домов и участков.