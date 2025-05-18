В Затоне из-за подъема воды ограничили движение транспорта
Транспорт и пешеходы ходят по понтонному мосту
18 мая 2025, 09:00, ИА Амител
В барнаульском микрорайоне Затон временно ограничили по дороге на остров Шубинский. Как сообщили в мэрии, на утро 17 мая уровень воды в Оби составил 433 см над нулем водомерного поста.
"В связи с подъемом уровня воды движение транспорта временно ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросской", – говорится в сообщении.
На участке установили необходимые ограждения.
Транспорт и пешеходы ходят по понтонному мосту. Участников дорожного движения призвали быть внимательными и осторожными.
Напомним, вторая волна весеннего паводка началась в Алтайском крае. Из-за обильных осадков, которые прошли 10 и 11 мая в Республике Алтай и предгорьях Алтайского края, в реках Катунь и Чарыш поднялся уровень воды, но критические отметки подтопления превышены не были. Дальнейший сценарий напрямую будет зависеть от обильности осадков.
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