В Затоне из-за подъема воды ограничили движение транспорта

Транспорт и пешеходы ходят по понтонному мосту

18 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В барнаульском микрорайоне Затон временно ограничили по дороге на остров Шубинский. Как сообщили в мэрии, на утро 17 мая уровень воды в Оби составил 433 см над нулем водомерного поста.

"В связи с подъемом уровня воды движение транспорта временно ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросской", – говорится в сообщении.

На участке установили необходимые ограждения.

Транспорт и пешеходы ходят по понтонному мосту. Участников дорожного движения призвали быть внимательными и осторожными.

Напомним, вторая волна весеннего паводка началась в Алтайском крае. Из-за обильных осадков, которые прошли 10 и 11 мая в Республике Алтай и предгорьях Алтайского края, в реках Катунь и Чарыш поднялся уровень воды, но критические отметки подтопления превышены не были. Дальнейший сценарий напрямую будет зависеть от обильности осадков.