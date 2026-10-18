Из‑за прорыва трубы на улице Попова пострадал прохожий

18 октября 2026, 14:59, ИА Амител

Коммунальная авария / Фото: официальный сайт мэрии Барнаула

Следственный комитет приступил к доследственной проверке из‑за коммунальной аварии в Барнауле — об этом проинформировали в СУ СК России по Алтайскому краю. Инцидент произошел на улице Попова.

Ранее сообщалось, что авария случилась утром 18 октября: горячая вода вышла на проезжую часть. В мэрии города уточнили, что повреждение возникло на трубопроводе диаметром 1000 мм. Первоначально сообщалось о двух пострадавших, однако в СК подтвердили факт травмирования одного человека.

Как уточнили в ведомстве, прохожий мужчина получил термические ожоги стоп и был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а действиям ответственных сотрудников теплоснабжающей организации будет дана правовая оценка.

Напомним, в результате из‑за аварии без теплоснабжения остались 15 многоквартирных домов в квартале "Дружный", два дома на Павловском тракте, а также школа и детский сад.