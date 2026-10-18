СК начал проверку после порыва теплотрассы с кипятком в Барнауле
Из‑за прорыва трубы на улице Попова пострадал прохожий
18 октября 2026, 14:59, ИА Амител
Следственный комитет приступил к доследственной проверке из‑за коммунальной аварии в Барнауле — об этом проинформировали в СУ СК России по Алтайскому краю. Инцидент произошел на улице Попова.
Ранее сообщалось, что авария случилась утром 18 октября: горячая вода вышла на проезжую часть. В мэрии города уточнили, что повреждение возникло на трубопроводе диаметром 1000 мм. Первоначально сообщалось о двух пострадавших, однако в СК подтвердили факт травмирования одного человека.
Как уточнили в ведомстве, прохожий мужчина получил термические ожоги стоп и был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а действиям ответственных сотрудников теплоснабжающей организации будет дана правовая оценка.
Напомним, в результате из‑за аварии без теплоснабжения остались 15 многоквартирных домов в квартале "Дружный", два дома на Павловском тракте, а также школа и детский сад.
16:09:13 18-10-2026
коммунальные службы надо вернуть в собственность города, и сгк, и водоканал, иначе ничего хорошего нас не ждет
17:15:33 18-10-2026
Гость (16:09:13 18-10-2026) коммунальные службы надо вернуть в собственность города, и с... А что хорошего в собственности города. Хоть один пример можно?
Муниципальные аптеки например помните и чем всё кончилось. Всё государственное убыточно - это аксиома
19:24:27 18-10-2026
Гость (16:09:13 18-10-2026) коммунальные службы надо вернуть в собственность города, и с... Так хотя бы контроль со стороны администрации был. А сейчас все формально. Работы выполняются только аварийные, капитальный ремонт не проводится, а деньги в тарифе собираются не маленькие. Заработнве платы у руководства СГК кто бы огласил... А жители все это оплачивают
19:47:06 18-10-2026
Гость (19:24:27 18-10-2026) Так хотя бы контроль со стороны администрации был. А сейчас ... Какое отношение имеет администрация Барнаула к зарплатам в частной компании?
21:47:57 18-10-2026
Повсекакий (19:47:06 18-10-2026) Какое отношение имеет администрация Барнаула к зарплатам в ч... НИКАКОЕ. И к трубам НИКАКОЕ. Всё продано! Так в чём тогда смысл фразы "на особом контроле"? Кого контролировать?
16:39:14 18-10-2026
А где отопление в домах на А. Петрова/Попова, Г. Исакова/Попова??
22:09:27 18-10-2026
Ольга (16:39:14 18-10-2026) А где отопление в домах на А. Петрова/Попова, Г. Исакова/Поп... Город большой, к декабрю тепло и к вам дойдет. Вы там держитесь.
18:56:49 18-10-2026
Посадки будут?
19:34:00 18-10-2026
Гость (18:56:49 18-10-2026) Посадки будут?... морковку посадят
21:49:52 18-10-2026
Гость (18:56:49 18-10-2026) Посадки будут?... Уже давно пора сформировать бригаду из успешных "патриотов-управленцев-бизнесменов" и направить на передовую, пусть себя проявят на благо Родины, в то всё в карман, да в карман.
22:50:56 18-10-2026
Повсекакий (19:47:06 18-10-2026) Какое отношение имеет администрация Барнаула к зарплатам в ч... Как это ни странно, но заработная плата частной компании возмещается каждым из жителей Барнаула через тариф на коммунальные услуги.
08:29:37 19-10-2026
Гость (22:50:56 18-10-2026) Как это ни странно, но заработная плата частной компании воз... Что не так? Зарплату продавцам в магазине тоже в итоге жители города спонсируют.