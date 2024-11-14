В семье, где дети насмерть отравились дихлофосом, родился здоровый ребенок

На состоянии младенца инцидент не отразился

14 ноября 2024, 15:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В семье из Красноярска, отравившейся дихлофосом, мать родила пятого ребенка. Об этом сообщает Shot.

Известно, что 32-летняя женщина родила мальчика. Отравление членов семьи не повлияло на младенца, он родился здоровым.

Супруги на время ремонта уехали из дома, где произошла трагедия, к родственникам.

Напомним, инцидент случился 21 сентября. Супругов и их четверых детей госпитализировали после ужина пельменями. Взрослые выжили, а дети в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет умерли в больнице. Позже выяснилось, что причиной отравления стала не еда, а дихлофос "Варан". Отец распылил его во всех комнатах дома и плохо проветрил помещения, открыв только маленькую форточку.