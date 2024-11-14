В семье, где дети насмерть отравились дихлофосом, родился здоровый ребенок
На состоянии младенца инцидент не отразился
14 ноября 2024, 15:30, ИА Амител
В семье из Красноярска, отравившейся дихлофосом, мать родила пятого ребенка. Об этом сообщает Shot.
Известно, что 32-летняя женщина родила мальчика. Отравление членов семьи не повлияло на младенца, он родился здоровым.
Супруги на время ремонта уехали из дома, где произошла трагедия, к родственникам.
Напомним, инцидент случился 21 сентября. Супругов и их четверых детей госпитализировали после ужина пельменями. Взрослые выжили, а дети в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет умерли в больнице. Позже выяснилось, что причиной отравления стала не еда, а дихлофос "Варан". Отец распылил его во всех комнатах дома и плохо проветрил помещения, открыв только маленькую форточку.
15:46:22 14-11-2024
они продолжат жить в этой массовой могиле своих детей??? что там за существа в виде человеков?!
15:51:59 14-11-2024
Гость (15:46:22 14-11-2024) они продолжат жить в этой массовой могиле своих детей??? что... еще и допом скоро донапладят
15:56:47 14-11-2024
Гость (15:46:22 14-11-2024) они продолжат жить в этой массовой могиле своих детей??? что... Да, это ужасно. А у них есть выбор? Продать дом они не смогут, кто его купит с такой историей. Жить с родственниками? Тоже не вариант. Жить на улице? Какие еще варианты?
16:16:42 14-11-2024
Гость (15:56:47 14-11-2024) Да, это ужасно. А у них есть выбор? Продать дом они не смогу...
В большинстве квартир на вторичном рынке кто-то когда-то умер. Иногда даже не своей смертью. Что, теперь вообще не покупать вторичку? Если вас так волнуют призраки и полтергейсты, то дети все равно скончались уже в больнице.
09:27:36 15-11-2024
Гость из будущего (16:16:42 14-11-2024) В большинстве квартир на вторичном рынке кто-то когда-то...
Знавал такую историю. Соседи алкаши спалили заживо младенца в кроватке - потом продали квартиру эту. Там поселился мой друг - они из другого города - не знали что там произошло. И потом он решил признаться - что почти все члены их семьи слышали по ночам детский плач (явный звук не как от соседей через стенку), шевеление штор и другое. Сначала они боялись признаться друг другу потом кто-то рассказал и они были в шоке. Потом вынесли на улицу - тут то им и рассказали что случилось до них в квартире. И тогда они реально чавальники раскрыли. Хотите верьте, а хотите нет.
16:24:11 14-11-2024
Да они невменяемые. Жилище в убитом состоянии, бардак, срач, какие-то пельмени на ужин детям, тут же дихлофос распыляют по комнатам при малолетних потомках и беременной.
16:59:04 14-11-2024
Успокойтесь! Семья переехала в соседний поселок. Свой дом в Красной Сопке не продали.
15:47:44 14-11-2024
Ну я ж говорил, что новых нарожают!
16:24:05 14-11-2024
а почему до сих пор упоминают пельмени ? сказали же отравились дихлофосом . прекратите уже "вворачивать пельмени народу". пельмени наше все. кушайте на здоровье.
16:24:46 14-11-2024
Папаша, по ходу совсем не той головой думает... Точнее, головой с мозгами не пользуется вовсе.
16:26:45 14-11-2024
А кто выяснил, что отравились дихлофосом? Не было такого заключения и не может быть, потому что с двух баллончиков на весь дом, не возможно отравиться. Более того, следователь сообщал, что у одного из погибших детей и отца, вообще не обнаружено следов от дихлофоса.
18:15:55 14-11-2024
В сентябре озвучили, что экспертное заключение будет вынесено через месяц.Судя по всему эта тема уже не актуальна: детей закопали, мать родила, жизнь продолжается..
19:47:37 14-11-2024
Гость (18:15:55 14-11-2024) В сентябре озвучили, что экспертное заключение будет вынесен...
Бабосы выплачены за рождение "первенца". Все просто зашибись!!!
21:29:40 14-11-2024
Вы серьезно, дихлофос распылил и наглухо, с открытой форточкой, это бред.
22:04:01 14-11-2024
Это так страшно, на самом деле. Трагедия ужасная.Четверо детей умерли. И хоть причину якобы установили, но не верится, что причина в этом...Экспертиза эта такая вещь....не всегда 100%.Тем более мнения экспертов были разные, некоторые также не поддержали " дихлофосную".