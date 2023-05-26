СК назвал травмы подростка, избитого толпой в Барнауле до конвульсий
Более 15 человек было в компании, которая избивала упавшего на асфальт юношу
26 мая 2023, 13:26, ИА Амител
В Барнауле избитому 17-летнему подростку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Напомним, инцидент произошёл вечером 25 мая на улице Шукшина. Подростка окружила толпа молодых людей, которые избивали его, пока он не "начал дёргаться в конвульсиях". Толпу разогнали прохожие. В краевом МВД уточнили, что мальчика били даже тогда, когда он упал.
В СК отметили, что в компании, которая избивала юношу, было более 15 человек.
"Поводом для причинения телесных повреждений стал ранее произошедший конфликт на бытовой почве. Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга доставлен в больницу", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения тяжких телесных повреждений группой лиц". Следователи устанавливают всех участников конфликта.
В региональной прокуратуре отметили, что несколько человек уже задержаны, готовятся документы для избрания им меры пресечения. Расследование взял на контроль прокурор Алтайского края.
13:44:50 26-05-2023
Совершенно опустившееся стадо... Бить одного толпой. Бить того, что уже упал от ударов. Кто родители этих подонков? Как они их воспитали? Кого в наше общество привели?
14:04:20 26-05-2023
Дальше будет хуже, в тюрьму вместе с родителями
14:15:06 26-05-2023
Наказать всех , а родителей всех этих недолюдей заставить платить за медицинский уход, пенсию этому парню и возместить моральный вред его родителям
14:32:20 26-05-2023
Гость (14:15:06 26-05-2023) Наказать всех , а родителей всех этих недолюдей заставить пл... Какую пенсию? вы о чем? Сотрясение мозга редко ведет к инвалидности.
14:37:57 26-05-2023
Гость (14:32:20 26-05-2023) Какую пенсию? вы о чем? Сотрясение мозга редко ведет к инвал... Если были конвульсии, то вполне может быть место эпилепсии.
14:48:23 26-05-2023
Гость (14:32:20 26-05-2023) Какую пенсию? вы о чем? Сотрясение мозга редко ведет к инвал... Написано, что у него не сотрясение, а ушиб
19:17:47 26-05-2023
Гость (14:32:20 26-05-2023) Какую пенсию? вы о чем? Сотрясение мозга редко ведет к инвал... Все скажется позже! Надо давно вводить закон о содержании потерпевших, может тогда родители задумаются о воспитании своих детей, где и с кем они проводят свое время!
17:03:58 26-05-2023
Гость (14:15:06 26-05-2023) Наказать всех , а родителей всех этих недолюдей заставить пл... всё готовы в деньги перевести? даже здоровье?
14:24:20 26-05-2023
Зверье...
14:29:44 26-05-2023
Ну уроды конечно конченные!
14:38:53 26-05-2023
Гость (14:32:20 26-05-2023) Какую пенсию? вы о чем? Сотрясение мозга редко ведет к инвал... Ну так-то у него не сотрясение. Или как обычно, чужую беду можно руками развести?
14:42:30 26-05-2023
Допустим этот парень повел себя нехорошо и оскорбил кого-то. Ну не всем же стадом нападать. Совсем оскотинились.
15:04:50 26-05-2023
Уроды, кто и как их воспитывает? Родителей обязательно надо наказывать вместе с ними
15:30:25 26-05-2023
ЕЩЕ КАНИКУЛЫ НЕ НАЧАЛИСЬ((( Раньше министерство образования края были более открыты, много комментировали, объясняли, поясняли....
15:32:32 26-05-2023
Когда в далёкие годы проклятого кровавого совка мы бились, то было это, ВСЕГДА один-на-один и до первой крови или пока не упадёт... и часто было так, что победитель побеждённому помогал подняться, после чего происходило замирение- "братан, без обид"... и всё! А тут 15 иерзавцев... да что бы он не сделал, так поступают только трусливые шакалы... той-терьеры...
17:14:22 26-05-2023
Гость (15:32:32 26-05-2023) Когда в далёкие годы проклятого кровавого совка мы бились, т... При совке тоже всякого дерьма полно было. Примерно в 82-м во дворе 75-й школы человек 10 пацаненка маленького избивала, так мы их с мужиками из гаражей разогнали и вызвали скорую, а тем уродам даже ничего и не было за это. Так сказал участковый.
20:21:53 26-05-2023
Гость (17:14:22 26-05-2023) При совке тоже всякого дерьма полно было. Примерно в 82-м во... Это очень странно, что им ничего не было. У нас в третьем классе пацан одноклассницу пнул неудачно по почкам. И его после этого взяли на учет в детскую комнату милиции (вроде, так называлось).
17:25:37 26-05-2023
Гость (15:32:32 26-05-2023) Когда в далёкие годы проклятого кровавого совка мы бились, т... Да всякое было и при совке, я помню пацаном был, год 85-ый, жил на Докучаево, на Поток поехал в магазин, меня там четверо выцепили местных, прилично постарше меня. Я для них чужой, в их районе. Отбивался как мог, но отметелили меня изрядно. Один на один, ага. Один на один у них кишка тонка была.
15:46:14 26-05-2023
Бытовые конфликты разжигать не очень адекватно! Но нападать на одного толпой 15 человек тоже нельзя. Получится ли привлечь к уголовной ответственности? Это юридический вопрос... Но как вернуть потерянное здоровье парнишке?
17:32:47 26-05-2023
Гость (15:46:14 26-05-2023) Бытовые конфликты разжигать не очень адекватно! Но нападать ... Уже никак не вернуть. В этом-то вся фигня. О необратимых последствиях своих действий животные не думают. Люди порой осознанно убивают и калечат. Зверье же не умеет прогнозировать.
18:14:06 26-05-2023
Вы все тут, как один, призываете убивать бродячих (типо агрессивных собак), которые собираются в стаи. Количество комментариев зооненавистников просто поражает! Другие даже резонансные события не вызывают такого ярого ответа! А вот один из ярчайших примеров зверства людей! Это не просто инстинкты, борьба за ареал, а настоящее преступление. Люди (дети в том числе) всё понимают и осознают. Что делать с такой "стаей"? И - да, люди в любом возрасте также сбиваются в группы убивают/калечат других! Сначала нужно с людей начать, а потом собаками заниматься, так как совсем оскотинились. Украина с нацистами чего стоит. Уровень развития общества всегда определяется отношением к слабым, животным, детям и старикам! Сейчас идет только одна деградация, злоба и насилие во всех проявлениях.
20:25:00 26-05-2023
Москвич (18:14:06 26-05-2023) Вы все тут, как один, призываете убивать бродячих (типо агре... Вы опять собак во все темы тащите? У вас с психикой все в порядке? Запомните раз и навсегда - НЕ ДОЛЖНО быть собак без хозяина на улицах города! На носу себе это зарубите!
18:51:15 26-05-2023
Стадо трусливых шакалов
21:34:33 26-05-2023
Есть же в Барнауле Доски почета. Почему бы не сделать дОСКИ ПОЗОРА и разместить там фото утырков и их родившую челядь. Это первый вариант - воспитательный. Второй вариант (кардинальный) - 15 человек выстроить вдоль стены и тра-та-та. Третий вариант - выслать семьями на Колыму для помощи государству в виде добычи полезных ископаемых.
07:40:45 27-05-2023
Гость (21:34:33 26-05-2023) Есть же в Барнауле Доски почета. Почему бы не сделать дОСКИ ... дельное предложение! надо поставить несмываемое пятно позора на таких уродов, чтобы все в лицо знали, а у нас наоборот рожи замазывают на фото(
14:31:29 27-05-2023
Элен без ребят (07:40:45 27-05-2023) Гость (21:34:33 26-05-2023) Есть же в Барнауле Доски п... Тоже не понимаю, почему замазывают лица на фото преступников. Да их в лицо должен каждый знать. Чтобы другие понимали - совершат подлость - получат несмываемое пятно позора на всю жизнь.
08:50:10 27-05-2023
Деградация,из которой уже трудно вылезать.Совершенно бездумное отродье прирастает.Результаты фильмов пиндосовских, НТВ-вских,где сплошное битье и милицейские(полицейские) войны.И ничего доброго.
14:35:52 27-05-2023
Владимир В. (08:50:10 27-05-2023) Деградация,из которой уже трудно вылезать.Совершенно бездумн... Да во все года так было, не кипяшуй.