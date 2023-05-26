СК назвал травмы подростка, избитого толпой в Барнауле до конвульсий

Более 15 человек было в компании, которая избивала упавшего на асфальт юношу

26 мая 2023, 13:26, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле избитому 17-летнему подростку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, инцидент произошёл вечером 25 мая на улице Шукшина. Подростка окружила толпа молодых людей, которые избивали его, пока он не "начал дёргаться в конвульсиях". Толпу разогнали прохожие. В краевом МВД уточнили, что мальчика били даже тогда, когда он упал.

В СК отметили, что в компании, которая избивала юношу, было более 15 человек.

"Поводом для причинения телесных повреждений стал ранее произошедший конфликт на бытовой почве. Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга доставлен в больницу", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения тяжких телесных повреждений группой лиц". Следователи устанавливают всех участников конфликта.

В региональной прокуратуре отметили, что несколько человек уже задержаны, готовятся документы для избрания им меры пресечения. Расследование взял на контроль прокурор Алтайского края.