"Начал дёргаться в конвульсиях". В Барнауле толпа подростков избила лежащего мальчика
Пострадавший находится в больнице
26 мая 2023, 09:56, ИА Амител
В Алтайском крае правоохранители начали проверку после избиения подростка на улице и устанавливают личности всех молодых людей, участвовавших в конфликте, сообщает региональное МВД.
Избиение произошло вечером 25 мая в Барнауле на улице Шукшина. Как рассказала местная жительница в паблике "Инцидент Барнаул", мальчика окружила толпа молодых людей, потом его начали бить, он упал и "начал дёргаться в конвульсиях". Толпу разогнали прохожие, парня увезли медики на скорой помощи.
В МВД уточнили, что личности некоторых несовершеннолетних, которые избивали упавшего на асфальт подростка, уже установили, – их доставили в отдел полиции.
"Пострадавший 17-летний юноша находится в больнице. Степень тяжести вреда, причинённого его здоровью, устанавливается", – отметили в ведомстве.
10:12:24 26-05-2023
толпа подростков --- Наше будущее
13:44:25 26-05-2023
Гость (10:12:24 26-05-2023) толпа подростков --- Наше будущее... Да, это будущие врачи, учителя, депутаты в конце концов. Печально
10:18:35 26-05-2023
В соседней ветке предлагали собак отстреливать бездомных, эти вроде домашние - но на людей нападают стаей. Что делать?
11:31:10 26-05-2023
Гость (10:18:35 26-05-2023) В соседней ветке предлагали собак отстреливать бездомных, эт... Стерилизовать и по приютам...
12:14:44 26-05-2023
Гость (10:18:35 26-05-2023) В соседней ветке предлагали собак отстреливать бездомных, эт... Что делать? Мочить в сортире
10:20:01 26-05-2023
Ща небегут любители оправдывать любое преступление, и расскажут нам, что он не так смотрел, не то говорил, а за "базар" надо отвечать и т.д. И что вообще мы многого не знаем.
10:56:08 26-05-2023
Гость (10:20:01 26-05-2023) Ща небегут любители оправдывать любое преступление, и расска... Живущих по понятиям очень ждут на зоне
10:30:46 26-05-2023
Мрази малолетние...
10:36:00 26-05-2023
Куда мы катимся? Из дома уже выходить не хочется. Молодежь неадекватная, даже на детской площадке слышно одни только маты, агрессивное поведение уже с 1 класса. Страшно подумать, что нас ждёт завтра
10:44:09 26-05-2023
Гость (10:36:00 26-05-2023) Куда мы катимся? Из дома уже выходить не хочется. Молодежь н... --Тик ток головного мозга, что вы от них хотите?
14:30:02 26-05-2023
Гость (10:36:00 26-05-2023) Куда мы катимся? Из дома уже выходить не хочется. Молодежь н... ну так сидите дома.
14:51:56 26-05-2023
Гость (14:30:02 26-05-2023) ну так сидите дома. ... Если ничего умнее придумать не могли, лучше бы вообще молчали. Наверное мамаша или папаша одного из таких
16:43:13 26-05-2023
Гость (14:30:02 26-05-2023) ну так сидите дома. ... Так сидеть дома утырки должны. И на людях не показываться.
15:28:21 26-05-2023
Гость (10:36:00 26-05-2023) Куда мы катимся? Из дома уже выходить не хочется. Молодежь н... Вот странно. Я не сижу дома. Вижу молодежь. В большинстве случаев грамотные, целеустремленные. Может не там хожу?
10:42:22 26-05-2023
Гость (10:18:35 26-05-2023) В соседней ветке предлагали собак отстреливать бездомных, эт... Отстреливать тварей как собак!!!
10:50:18 26-05-2023
а что ? у других не так ? везде , в мире одинаково. Малолетнее шакальё все бояться. а если шакальё женского рода - ужас ужасный . нового ничего нет в этой истории, периодически всплывает.
10:51:03 26-05-2023
мальчика окружила толпа молодых людей,---- наверное, мальчика окружила толпа мальчиков? Или молодого человека окружила толпа молодых людей)
11:29:24 26-05-2023
Гость (10:51:03 26-05-2023) мальчика окружила толпа молодых людей,---- наверное, мальчик... Объясняю на пальцах то, что в тексте. Пострадавший - подросток, это уже факт. А вот личности всех остальных еще не установлены. Да, среди них, как уже выяснили в полиции, были несовершеннолетние, однако остальные, возможно, уже совершеннолетние. Поэтому "молодые люди" окружили, а не "толпа мальчиков".
10:54:52 26-05-2023
Отстреливать тварей как собак!!!----- не не не! Родителям штраф - 500 тр, гулять с ними только в наручниках, чтобы ручонки свои не распускали, и в маске из скотча, чтобы не матерились))
10:58:04 26-05-2023
Если мальчики любят насилие надо их отправить к педофилам в тюрьму.
11:05:04 26-05-2023
Гость (10:58:04 26-05-2023) Если мальчики любят насилие надо их отправить к педофилам в ... Если мальчики любят насилие --- может они и бандеровца замочить смогут. Может взять их на учет на перспективу
11:01:52 26-05-2023
Ужасно то, что стало нормой разбираться толпой с одиночкой. В моей молодости это считалось трусостью и паскудством. За это приходилось отвечать каждому из толпы.
12:31:24 26-05-2023
Гость (11:01:52 26-05-2023) Ужасно то, что стало нормой разбираться толпой с одиночкой. ... Не ври. И в 70-е толпой одного били. И в прошлые века. Всегда. Дело в личном благородстве, а не в поколении.
14:09:31 26-05-2023
Гость (12:31:24 26-05-2023) Не ври. И в 70-е толпой одного били. И в прошлые века. Всегд... А я соглашусь с тем, кто выше высказался. Это были единичные случаи. А не повальное явление - толпой бить. Всё-таки общий уровень культуры был выше. Сейчас деградация общества налицо. Те же маты, если раньше их не услышишь ни в школе, ни на улице, то сейчас это повальное явление. А знание русского языка при этом всё ниже и ниже.
11:04:16 26-05-2023
Гость (10:36:00 26-05-2023) Куда мы катимся? Из дома уже выходить не хочется. Молодежь н... Так всегда было, просто телефонов не было и мало это видели
11:06:26 26-05-2023
Толпа на одного????
11:07:49 26-05-2023
Вмечте с мальчиками в тюрьму надо министра культуры отправить и всех тех кто в интернете причастен к агресивным роликам,все это они от туда берут,по телеку 2 канала есть НСТ и канал ужасов,полный отстой,разврат и насилие и мы что то от молодежи хотим...
11:38:03 26-05-2023
Сергей (11:07:49 26-05-2023) Вмечте с мальчиками в тюрьму надо министра культуры отправит... Согласен с Вами. Однако проблема гораздо шире- отсутствие школьного воспитания (именно воспитание граждан, а не "оказание образовательных услуг") и отсутствие государственной идеологии, без которой любое общество превращается в толпу бабуинов под лозугами "обогащайтесь" и "каждый сам за себя"...
11:58:17 26-05-2023
Сергей (11:07:49 26-05-2023) Вмечте с мальчиками в тюрьму надо министра культуры отправит... Может, сначала родителей наказать хотя б штрафом на пол. лимона, а то министр один, а подобных выродков много.. Забрать, лишить интернета каждого ребёнка будет надёжнее, пусть учатся. Вы вот министра требуете снять, а ск негатива от пользователей закрытых инсты, фейсбука, зарубежных фильмов в прокате, тик токов...
14:38:58 26-05-2023
Сергей (11:07:49 26-05-2023) Вмечте с мальчиками в тюрьму надо министра культуры отправит... Причём тут министр культуры? Он этих детей родил с такой наследственностью? Он их такими воспитал? Нет, это родители виноваты.
11:28:59 26-05-2023
С каждого спросить индивидуально и так же выложить - мрази!
11:34:12 26-05-2023
Кого воспитали то и получили. У каждого есть родители.
13:05:10 26-05-2023
Гость (11:34:12 26-05-2023) Кого воспитали то и получили. У каждого есть родители.... Полностью согласна, в первую очередь родители ответственны за воспитание ребенка, а уж потом школа...
11:42:54 26-05-2023
Вмечте с мальчиками в тюрьму надо министра ---- ну вот... опять виноваты все, кроме родителей, которые и должны их не только на свет производить, но и воспитывать! Но нет) школа, телеканалы, хозяева заброшенных зданий... и даже министр виноват))) поэтому ничего и не изменится.
14:06:22 26-05-2023
Гость (10:36:00 26-05-2023) Куда мы катимся? Из дома уже выходить не хочется. Молодежь н... С другой стороны, вы видели их родителей? Идут с коляской, а между собой разговаривают сплошными матами. И какими словами ребенок у таких заговорит? Матами! А родители потом в школе будут уверять, что ребенок из школы матов набрался.
15:31:46 26-05-2023
Гость (14:06:22 26-05-2023) С другой стороны, вы видели их родителей? Идут с коляской, а... Где вы все ходите??? Каких-то диких подростков видите. Мамашек матерящихся с пивом и сигаретами. Вы поменьше ходите по всяким Нахаловкам и разливайкам. Пройдитесь по парку. В театр зайдите. Там и молодежь воспитанная и мамашки без алкашки.
16:41:58 26-05-2023
Гость (15:31:46 26-05-2023) Где вы все ходите??? Каких-то диких подростков видите. Мамаш... Если я живу на Мастерских, то как вы думаете, я там по улицам не хожу? А работаю на Красноармейском. И там те же маты на улице. Мимо школы (гимназии!) пройти нельзя, т.к. дети повально матерятся.
17:30:20 26-05-2023
Гость (16:41:58 26-05-2023) Если я живу на Мастерских, то как вы думаете, я там по улица... Это точно, живу у 121 лицея, школьники, даже мелкие и девочки повально матерятся как последние шм.ры. Ну и что из них вырастет ?
17:18:54 26-05-2023
Гость (15:31:46 26-05-2023) Где вы все ходите??? Каких-то диких подростков видите. Мамаш... Может быть вы настолько привыкли к мату и остальному, что просто не замечаете уже? Или вы парите в своих фантазиях, а с небес на землю спуститься не можете в своих мечтах?
14:59:55 26-05-2023
С другой стороны, вы видели их родителей? Идут с коляской, а между собой разговаривают сплошными матами.------ у обоих по бутылке пива в руке, рядом бегут еще двое чуть постарше) Вот картина современной ячейки общества. А виноват во всем министр культуры)))
16:47:50 26-05-2023
Этих скотов посадить всех и надолго
17:15:54 26-05-2023
Гость (16:41:58 26-05-2023) Если я живу на Мастерских, то как вы думаете, я там по улица... Минусуют, видимо, мамаши матершинников.