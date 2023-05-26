"Начал дёргаться в конвульсиях". В Барнауле толпа подростков избила лежащего мальчика

Пострадавший находится в больнице

26 мая 2023, 09:56, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Алтайском крае правоохранители начали проверку после избиения подростка на улице и устанавливают личности всех молодых людей, участвовавших в конфликте, сообщает региональное МВД.

Избиение произошло вечером 25 мая в Барнауле на улице Шукшина. Как рассказала местная жительница в паблике "Инцидент Барнаул", мальчика окружила толпа молодых людей, потом его начали бить, он упал и "начал дёргаться в конвульсиях". Толпу разогнали прохожие, парня увезли медики на скорой помощи.

В МВД уточнили, что личности некоторых несовершеннолетних, которые избивали упавшего на асфальт подростка, уже установили, – их доставили в отдел полиции.