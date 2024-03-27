СК получил 143 заявления о пропавших без вести при теракте в "Крокусе"

На данный момент опознаны 84 тела погибших, в том числе 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет

27 марта 2024, 22:05, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

В Следственный комитет России поступило в общей сложности 143 заявления от потерпевших о пропаже их близких в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, опознаны 84 тела, в том числе пяти детей.

Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия. Применяются все необходимые методы расследования. Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании. Личность неопознанных тел устанавливают в том числе с помощью ДНК-экспетиз.

Также следователи анализируют использование обвиняемыми интернета для планирования и совершения теракта. Изучаются данные, изъятые с различных технических устройств.