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СК получил данные о возможной связи террористов в "Крокусе" с Украиной

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию других участников совершенного преступления

08 апреля 2024, 19:47, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Следствие получило значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле", которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию других участников совершенного преступления. Сейчас причастность установлена у 11 лиц, всем фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под арестом.

Ранее очевидцы говорили о том, что во время пожара не сработала система пожаротушения. Позднее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении ответственного за пожарную безопасность в "Крокусе".

Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 3

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Пузырек

20:46:31 08-04-2024

Я правильно понимаю, что Агаларовый ни в чем не виноваты? А только Иванов сторож?

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Гость

08:59:50 09-04-2024

Пузырек (20:46:31 08-04-2024) Я правильно понимаю, что Агаларовый ни в чем не виноваты? А ... Вы не понимаете. Это другое.

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Гость

07:54:54 09-04-2024

следователи возбудили уголовное дело в отношении ответственного за пожарную безопасность ---- так собственник все равно отвечает

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