СК получил данные о возможной связи террористов в "Крокусе" с Украиной
Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию других участников совершенного преступления
08 апреля 2024, 19:47, ИА Амител
Следствие получило значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле", которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Правоохранители проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию других участников совершенного преступления. Сейчас причастность установлена у 11 лиц, всем фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под арестом.
Ранее очевидцы говорили о том, что во время пожара не сработала система пожаротушения. Позднее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении ответственного за пожарную безопасность в "Крокусе".
20:46:31 08-04-2024
Я правильно понимаю, что Агаларовый ни в чем не виноваты? А только Иванов сторож?
08:59:50 09-04-2024
Пузырек (20:46:31 08-04-2024) Я правильно понимаю, что Агаларовый ни в чем не виноваты? А ... Вы не понимаете. Это другое.
07:54:54 09-04-2024
следователи возбудили уголовное дело в отношении ответственного за пожарную безопасность ---- так собственник все равно отвечает