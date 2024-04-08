СК получил данные о возможной связи террористов в "Крокусе" с Украиной

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию других участников совершенного преступления

08 апреля 2024, 19:47, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Следствие получило значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле", которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию других участников совершенного преступления. Сейчас причастность установлена у 11 лиц, всем фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под арестом.

Ранее очевидцы говорили о том, что во время пожара не сработала система пожаротушения. Позднее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении ответственного за пожарную безопасность в "Крокусе".