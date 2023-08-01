СК предъявил обвинение маньяку, который 14 лет удерживал девушку в плену

Следователи требуют заключить его под стражу

01 августа 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет предъявил обвинение жителю челябинского поселка Смолино, который 14 лет удерживал в плену женщину. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ, его обвиняют в похищении, убийстве и изнасиловании.

Следователи требуют заключить его под стражу. Его мать тоже получила обвинение: в похищении.

Напомним, женщина в Челябинской области выбралась из плена спустя 14 лет. В 2009 году девушка познакомилась с мужчиной, который пригласил ее домой и запер, угрожая ножом. На дверь похититель накинул навесной замок, а на окна поставил решетки. По словам похищенной, мужчина избивал ее и насиловал.

Сообщается, что все это время в том же доме жила его мама.