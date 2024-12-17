СК прокомментировал убийство главы войск РХБЗ Кирилова

Вместе с генерал-лейтенантом погиб его помощник

17 декабря 2024, 13:48, ИА Амител

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов / Фото: function.mil.ru

Следственный комитет РФ официально прокомментировал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника. Комментарий представителя ведомства Светланы Петренко опубликовали в Telegram-канале.

По информации следователей, взрывное устройство заложили в самокат, который стоял рядом с подъездом жилого дома. Неизвестные привели его в действие. Вместе с Кирилловым погиб его помощник – СМИ сообщали, что он забирал его на автомобиле.

"На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – добавила Петренко.

Напомним, что взрыв, который привел к гибели Кириллова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительной информации, мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила.