СК возбудил дело после обрушения подъезда жилого дома в Тульской области

На месте происшествия работают следователи и криминалисты

07 февраля 2023, 22:52, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела по факту обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщает ведомство.

7 февраля 2023 года в результате взрыва газа обрушился один подъезд пятиэтажного дома в городе Ефремове. По последним данным, погибли четыре человека.

"Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК России поручил представить доклад о произошедшем. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как отмечает МЧС России, развёрнут пункт временного размещения для жильцов дома.