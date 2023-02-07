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При обрушении дома в Тульской области погибли четыре человека

Под завалами ещё могут находиться люди

07 февраля 2023, 22:17, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_official
Фото: t.me/mchs_official

В Тульской области в городе Ефремове обрушился подъезд пятиэтажки, сообщает РИА Новости.

"Произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома", – сообщили в экстренной службе.

Как уточняет МЧС РФ, погибли четыре человека. Из-под завалов извлекли семь человек, двоим потребовалась помощь медиков.

По предварительной причине, произошёл взрыв газа. На место выехали следователи и криминалисты.

Региональная прокуратура проводит проверку по факту обрушения части жилого дома.

 

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