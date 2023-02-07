При обрушении дома в Тульской области погибли четыре человека
Под завалами ещё могут находиться люди
07 февраля 2023, 22:17, ИА Амител
Фото: t.me/mchs_official
В Тульской области в городе Ефремове обрушился подъезд пятиэтажки, сообщает РИА Новости.
"Произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома", – сообщили в экстренной службе.
Как уточняет МЧС РФ, погибли четыре человека. Из-под завалов извлекли семь человек, двоим потребовалась помощь медиков.
По предварительной причине, произошёл взрыв газа. На место выехали следователи и криминалисты.
Региональная прокуратура проводит проверку по факту обрушения части жилого дома.
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