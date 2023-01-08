Взрыв газа произошёл в  многоквартирном доме в Хасавюрте

Известно о пяти пострадавших, из них двоих госпитализировали

08 января 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: ГУМЧС России по Дагестану

Взрыв газа, за которым последовал пожар, произошёл в ночь на 8 января на первом этаже шестиэтажного дома в Хасавюрте, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. Изначально сообщалось о трёх пострадавших, позже их количество возросло до пяти.

Как пишет ТАСС, два человека были госпитализированы, ещё трое получили амбулаторную помощь.

На данный момент возгорание уже локализовано. Причины взрыва уточняются.

Как ранее информировал amic.ru, 7 января в Барнауле произошёл пожар в гриль-баре «Шашлыкофф» на улице Молодёжной. Самостоятельно из заведения эвакуировались 35 человек, никто не пострадал.