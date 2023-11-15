СК возбудил дело, узнав об "убитых" домах в Рубцовске, оставшихся без УК перед зимой
Жители некоторых домов стараются лишний раз не выходить на улицу, боясь оказаться под грудой кирпичей
15 ноября 2023, 17:41, ИА Амител
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после материала amic.ru об аварийном состоянии многоквартирных домов в Рубцовске, которые накануне зимы остались без управляющей компании. Следователи выехали на место для осмотра состояния жилых зданий, сообщает региональный СК.
Напомним, сотни жителей многоквартирных домов, расположенных в центре Рубцовска, несколько месяцев пытаются привлечь внимание общественности к условиям, в которых они живут.
"Затопленные канализационными стоками подъезды, обрушающиеся фасады, убитые подъезды, протекающие трубы – лишь часть бед. Управляющая компания "Соломон", за которой закреплены 44 дома, в том числе "убитые", самоликвидировалась, оставив рубцовчан наедине с их проблемами", – выяснила корреспондент amic.ru.
В СК сообщили, что на данный момент следователи совместно с надзорными органами и сотрудниками администрации города опрашивают жителей домов.
Возбуждено уголовное дело по признакам "выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"Будет дана принципиальная юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании на предмет ненадлежащего оказания услуг по обслуживанию многоквартирных домов", – подчеркнули в ведомстве.
19:34:03 15-11-2023
От этих управляек только везде вред
19:55:38 15-11-2023
Теперь их ни одна УК не возьмет на осблуживание, а та бывшая покажет миллионные долги жильцов, и дальше что? Кто виноват, что собственники не могут самоорганизоваться и следить за своим домом?
20:29:46 15-11-2023
а сами жильцы за своим жильем ухаживать не пробовали? Или думают, что управляйка за свой счет им дома ремонтировать будет?
09:57:49 18-11-2023
гость (20:29:46 15-11-2023) а сами жильцы за своим жильем ухаживать не пробовали? Или ду... Руководителю УК не когда было заниматься домами, он всё это время ГНОБИЛ в судах ТСЖ"Гражданский"