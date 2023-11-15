СК возбудил дело, узнав об "убитых" домах в Рубцовске, оставшихся без УК перед зимой

Жители некоторых домов стараются лишний раз не выходить на улицу, боясь оказаться под грудой кирпичей

15 ноября 2023, 17:41, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после материала amic.ru об аварийном состоянии многоквартирных домов в Рубцовске, которые накануне зимы остались без управляющей компании. Следователи выехали на место для осмотра состояния жилых зданий, сообщает региональный СК.

Напомним, сотни жителей многоквартирных домов, расположенных в центре Рубцовска, несколько месяцев пытаются привлечь внимание общественности к условиям, в которых они живут.

"Затопленные канализационными стоками подъезды, обрушающиеся фасады, убитые подъезды, протекающие трубы – лишь часть бед. Управляющая компания "Соломон", за которой закреплены 44 дома, в том числе "убитые", самоликвидировалась, оставив рубцовчан наедине с их проблемами", – выяснила корреспондент amic.ru.

В СК сообщили, что на данный момент следователи совместно с надзорными органами и сотрудниками администрации города опрашивают жителей домов.

Возбуждено уголовное дело по признакам "выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".