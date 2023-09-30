Скидка на электромобили с 1 октября может вырасти до 35%
Но не больше 925 тысяч рублей
30 сентября 2023, 22:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Минпромторг допустил повышение скидки на электромобили с 1 октября 2023 года, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий проект постановления.
Сумма дисконта может вырасти с 25 до 35%, но не больше 925 тысяч рублей.
Дата окончания общественного обсуждения по проекту назначена на 13 октября.
Ранее сообщили, что средневзвешенная цена на легковые автомобили в России обновила рекорд, составив 3,13 млн рублей.
22:44:08 30-09-2023
А накидка 350%?
01:24:13 01-10-2023
Конечно, ездить летом в тишине это кайф, а зимой с экономией на подогреве салона и на небольшие расстояния- это просто фигня. Да и стоимость зарядки с домашней розетки тоже в немалые деньги выходит.