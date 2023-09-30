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Скидка на электромобили с 1 октября может вырасти до 35%

Но не больше 925 тысяч рублей

30 сентября 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минпромторг допустил повышение скидки на электромобили с 1 октября 2023 года, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Сумма дисконта может вырасти с 25 до 35%, но не больше 925 тысяч рублей.

Дата окончания общественного обсуждения по проекту назначена на 13 октября.

Ранее сообщили, что средневзвешенная цена на легковые автомобили в России обновила рекорд, составив 3,13 млн рублей.

Авто Льготы

Комментарии 2

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Гость

22:44:08 30-09-2023

А накидка 350%?

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Гость

01:24:13 01-10-2023

Конечно, ездить летом в тишине это кайф, а зимой с экономией на подогреве салона и на небольшие расстояния- это просто фигня. Да и стоимость зарядки с домашней розетки тоже в немалые деньги выходит.

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