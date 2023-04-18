"Склад химикатов" под Бийском не будут размещать на ранее выбранной площадке

На территории нет мест для хранения необходимых объёмов устаревших пестицидов и агрохимикатов

18 апреля 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: t.me/shchigrev_bsk

На базу хранения под Бийском пестициды поставляться не будут, написал в своём Telegram-канале мэр города Виктор Щигрев.

Ранее сообщили, что речь идёт о непригодных для использования пестицидах и агрохимикатах: все отходы, которые хранились на восьми складах на разных территориях Алтайского края, переносятся на одну площадку – неподалёку от Бийска. Эти химикаты планировали передавать федеральному оператору для утилизации.

Информация о "складе химикатов" вызвала возмущение у жителей Бийска. После этого в Минприроды края разъяснили, что место хранения расположено в километре от жилых построек и в восьми километрах от Бии. Также отметили, что всего в крае складируется около 4 тыс. тонн бесхозных отходов.

18 апреля Щигрев сообщил, что площадку не будут размещать на той территории, которую выбрали под хранение химикатов.

"На днях в нашем городе с рабочей поездкой побывал министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский. После рабочего совещания проехали на территорию предприятия, предоставляющего услуги по хранению пестицидов под посёлком Новый и проверили состояние дел. В связи с отсутствием в настоящий момент на площадке мест для размещения и хранения объёмов устаревших пестицидов и агрохимикатов, было принято решение об отказе в хранении веществ на заявленной площадке", – написал мэр наукограда.

Не уточняется, выберут ли новую площадку под "склад химикатов" недалеко от Бийска, или же отказались размещать опасные отходы возле города.