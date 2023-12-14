Сколько денег россияне готовы потратить на празднование Нового года и где их взять

Максимум расходов приходится на людей до 35 лет – 51 717 рублей

14 декабря 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KMXPN

Новый год / Фото: Freepik

В декабре расходы традиционно увеличиваются. Новый год все ближе, а значит, наступает время для покупки подарков и планирования январских каникул. По данным ВЦИОМ, средние траты россиян на празднование Нового года выросли на рекордный 41%. Основная статья расходов пришлась на досуг.

Новогодний стол, подарки и развлечения

В России изменилась сама структура новогодних трат. Если раньше расходы были практически равномерно распределены между тремя категориями: праздничным столом, подарками и досугом, то в 2023 году лидировала последняя. Так, за досуг один человек платит в среднем 15 287 рублей, на еду – 9462 рубля.

Результаты опроса также показывают, что у людей все больше формируется запрос на разнообразие новогоднего досуга. Если раньше в январские каникулы было много "домоседов" (в 2022 году 23% предпочли остаться дома), то сейчас люди хотят получать больше эмоций и впечатлений (домоседами в 2023-м стали всего 12% опрошенных).

Желание ярко и насыщенно провести длинные выходные сказывается и на тратах – именно в этой категории прирост расходов самый большой. Так, по данным опроса ВЦИОМ, в прошлом году самыми желанными подарками стали деньги (16%), путевка на отдых (15%) и смартфон (11%).

Сколько в среднем тратят?

В прошлом году россиянам почти удалось уложиться в запланированный бюджет, отмечает ВЦИОМ. В среднем реальные расходы составили 38 493 рубля, превысив запланированные лишь на 2%. Подобная ситуация, скорее, исключение, чем правило: последние три года фактические расходы ощутимо превышали планируемые: в 2020 году – на 28%, в 2021-м – на 23%, в 2022-м – на 31%. Сэкономить на новогодних праздниках россиянам вовсе удавалось только один раз за всю историю измерений – в 2018 году.

На что тратят сверх запланированного бюджета?

Путевка за границу, по данным опроса, стала одним из самых желанных подарков. Чтобы получить путевку "в лето", многие готовы брать кредит. Но получить желанные наличные не всегда удается из-за банального отсутствия времени. Ведь нужно подготовить множество необходимых документов, подтвердить кредитную историю и получить одобрение, которое, увы, выдают не всегда быстро, особенно в такой горячий на заявки сезон. А если у потенциального заемщика был неудачный опыт получения кредита в прошлом, то ему могут и отказать.

Но даже если взять кредит не получается, это не означает, что планы на праздничные каникулы придется отменить. Сегодня есть альтернативный способ получить до 500 000 рублей наличными и провести новогодний отпуск так, как вы мечтали. Речь идет о долгосрочном займе под залог ПТС автомобиля, ставки на который значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций.

Оформить его можно прямо в день обращения всего по двум документам: ПТС на автомобиль и паспорту. Вам не придется тратить время на сбор различных справок, поиска поручителей и прохождение бюрократических процедур. Более того, получить заём под залог ПТС можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом. Поэтому о кредитной истории тоже можно не переживать.

Оценивайте риски

Каким бы выгодным ни было предложение, помните, что не стоит влезать в долги из-за подарков и путешествий, когда нет постоянной стабильной работы или другого источника дохода. Если же такой источник дохода есть, все, что вам необходимо, – это выбрать надежную микрофинансовую организацию. Она обязательно должна находиться в реестре ЦБ РФ. Проверить эту информацию можно самостоятельно на официальном сайте Банка России.

Затем следует внимательно изучить информацию о МФО и почитать отзывы клиентов.



Оформить такой заем в Барнауле можно в агентстве финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Надежная и известная микрофинансовая организация с хорошей репутацией поможет получить деньги на любые цели в день обращения и оформит все документы в короткие сроки.

Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством. На весь срок погашения займа машина остается у собственника с сохранением права пользования.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию, звоните эксперту по бесплатному номеру 8 800 302-83-63.

Офис агентства финансовых решений "Взаимодействие":

г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 66;

тел.: 8 800 302-83-63 (звонок бесплатный);

график работы: пн-сб с 09:00 до 19:00;

Sfgroup.ru/barnaul;

"ВКонтакте";

"Одноклассники".

ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма – от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка – от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма – до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на декабрь 2023 года.

Реклама