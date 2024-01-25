Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2024 году?
Рассказываем, будут ли длинные выходные по случаю Международного женского дня
25 января 2024, 06:30, ИА Амител
Цветок и книга / Фото: pixabay.com
Международный женский день – один из самых теплых и трогательных праздников в году. А еще это дополнительный выходной, который официально прописан в производственном календаре. Иногда праздник выпадает так, что получается устроить даже длинные выходные.
Рассказываем, как мы будем отдыхать на 8 Марта в 2024 году, будут ли длинные выходные и когда выходить на работу.
1
Будут ли длинные выходные на 8 Марта в 2024 году?
Да. В 2024-м 8 Марта выпадает на пятницу. А потому мы будем отдыхать несколько дней подряд.
Соответственно, и рабочая неделя получится сокращенной.
2
Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2024 году?
Мы будем отдыхать три дня по случаю Международного женского дня.
3
Какие дни будут выходными в связи с Международным женским днем в 2024 году?
Выходными будут 8 марта (пятница), 9 марта (суббота) и 10 марта (воскресенье).
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Будет ли 7 марта сокращенным днем?
Да. В Трудовом кодексе прописано, что рабочий день, который идет перед праздником, сокращается на один час.
Впрочем, далеко не все работодатели соблюдают это правило. Поэтому лучше уточните у начальства, можете ли вы уйти в четверг пораньше.
5
Когда выходим на работу?
На работу нужно будет выходить в понедельник, 11 марта 2024 года.
13:45:14 27-01-2024
Отдыхать вам уже не придётся. Могилы копайте для себя. Позже дороже будет...
02:52:29 28-01-2024
Себе лучше, пригодятся!!!!!!!!