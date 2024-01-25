Рассказываем, будут ли длинные выходные по случаю Международного женского дня

25 января 2024, 06:30, ИА Амител

Цветок и книга / Фото: pixabay.com

Международный женский день – один из самых теплых и трогательных праздников в году. А еще это дополнительный выходной, который официально прописан в производственном календаре. Иногда праздник выпадает так, что получается устроить даже длинные выходные.

Рассказываем, как мы будем отдыхать на 8 Марта в 2024 году, будут ли длинные выходные и когда выходить на работу.

1 Будут ли длинные выходные на 8 Марта в 2024 году? Да. В 2024-м 8 Марта выпадает на пятницу. А потому мы будем отдыхать несколько дней подряд. Соответственно, и рабочая неделя получится сокращенной.

2 Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2024 году? Мы будем отдыхать три дня по случаю Международного женского дня.

3 Какие дни будут выходными в связи с Международным женским днем в 2024 году? Выходными будут 8 марта (пятница), 9 марта (суббота) и 10 марта (воскресенье).

4 Будет ли 7 марта сокращенным днем? Да. В Трудовом кодексе прописано, что рабочий день, который идет перед праздником, сокращается на один час. Впрочем, далеко не все работодатели соблюдают это правило. Поэтому лучше уточните у начальства, можете ли вы уйти в четверг пораньше.