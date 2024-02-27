Голосовать за самого достойного кандидата будут несколько дней. Впервые за всю историю выборов

27 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Уже через три недели россияне проголосуют за президента, который возглавит страну до 2030 года. Впервые за всю историю выборы главы государства продлятся несколько дней. Если вы еще не разобрались, когда идти на избирательный участок, – рассказываем.

Когда пройдут выборы президента РФ?

Выбирать нового главу государства будут три дня: 15, 16, 17 марта. Многодневное голосование на выборах президента проведут впервые в истории страны.

Выполнить свой гражданский долг можно будет с 08:00 до 20:00 по местному времени. С собой нужно будет взять паспорт или заменяющий его документ. Для тех, кто не хочет (или не сможет) идти на избирательный участок, будет возможность проголосовать дистанционно или на дому (как это сделать, мы писали здесь).

На сколько изберут президента РФ?

На шесть лет. Так что вновь избранный глава государства будет управлять страной до 2030 года. Его инаугурация намечена на 7 мая 2024 года.

Кто баллотируется в президенты РФ?

"Фильтр" Центризбиркома, то есть регистрацию на выборы президента прошли:

40-летний Владислав Даванков от "Новых людей";

45-летний Леонид Слуцкий от ЛДПР;

75-летний Николай Харитонов от КПРФ;

71-летний самовыдвиженец Владимир Путин.

Они и будут представлены в бюллетене. Кстати, столько же претендентов на пост главы государства было только в 2008-м, когда победил Дмитрий Медведев.

Сколько потратят на выборы президента в 2024 году?

На подготовку и проведение выборов президента из федеральной казны выделили 33,2 млрд рублей. Большая часть средств – 32,8 млрд рублей – по традиции пойдет на оплату работы избирательных комиссий.

Выборы станут самыми дорогими в истории современной России. Ранее этот статус носила президентская кампания 2018 года, которая обошлась бюджету вдвое меньше, – 17 млрд рублей.