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Все на участки. Сколько дней будут выбирать президента России в марте 2024 года?

Голосовать за самого достойного кандидата будут несколько дней. Впервые за всю историю выборов

27 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Уже через три недели россияне проголосуют за президента, который возглавит страну до 2030 года. Впервые за всю историю выборы главы государства продлятся несколько дней. Если вы еще не разобрались, когда идти на избирательный участок, – рассказываем.

Когда пройдут выборы президента РФ?

Выбирать нового главу государства будут три дня: 15, 16, 17 марта. Многодневное голосование на выборах президента проведут впервые в истории страны.

Выполнить свой гражданский долг можно будет с 08:00 до 20:00 по местному времени. С собой нужно будет взять паспорт или заменяющий его документ. Для тех, кто не хочет (или не сможет) идти на избирательный участок, будет возможность проголосовать дистанционно или на дому (как это сделать, мы писали здесь).

На сколько изберут президента РФ?

На шесть лет. Так что вновь избранный глава государства будет управлять страной до 2030 года. Его инаугурация намечена на 7 мая 2024 года.

Кто баллотируется в президенты РФ?

"Фильтр" Центризбиркома, то есть регистрацию на выборы президента прошли:

  • 40-летний Владислав Даванков от "Новых людей";
  • 45-летний Леонид Слуцкий от ЛДПР;
  • 75-летний Николай Харитонов от КПРФ;
  • 71-летний самовыдвиженец Владимир Путин.

Они и будут представлены в бюллетене. Кстати, столько же претендентов на пост главы государства было только в 2008-м, когда победил Дмитрий Медведев.

Сколько потратят на выборы президента в 2024 году?

На подготовку и проведение выборов президента из федеральной казны выделили 33,2 млрд рублей. Большая часть средств – 32,8 млрд рублей – по традиции пойдет на оплату работы избирательных комиссий.

Выборы станут самыми дорогими в истории современной России. Ранее этот статус носила президентская кампания 2018 года, которая обошлась бюджету вдвое меньше, – 17 млрд рублей.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 16

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Гость

08:24:05 27-02-2024

Амител, вы как всегда живёте в розовых очках. На какие участки? А как же дистанционное голосование, через госуслуги?

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Гость

08:57:08 27-02-2024

Гость (08:24:05 27-02-2024) А как же дистанционное голосование, через госуслуги?. там видно за кого кто проголосовал и будет атата если не за кого нужно)

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Гость

09:08:27 27-02-2024

Гость (08:57:08 27-02-2024) там видно за кого кто проголосовал и будет атата если не за... Дистанционное электронное голосование - обезличенное. Вы если в вопросе профан, то зря свою пасть раскрываете.

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Гость

12:19:53 27-02-2024

Гость (09:08:27 27-02-2024) Дистанционное электронное голосование - обезличенное. Вы есл... Я вот не понимаю, как оно обезличенное, если производится с конкретного номерного устройства.

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Гость

12:34:34 27-02-2024

Гость (12:19:53 27-02-2024) Я вот не понимаю, как оно обезличенное, если производится с ... Технически это достаточно сложно, но возможно, посмотрите в википедии статью "Слепая подпись".

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Гость

11:49:18 27-02-2024

Гость (08:57:08 27-02-2024) там видно за кого кто проголосовал и будет атата если не за... нет не видно

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Гость

09:04:24 27-02-2024

Гость (08:24:05 27-02-2024) Амител, вы как всегда живёте в розовых очках. На какие участ... Дистанционное голосование даже не во всех регионах введено. Так что никуда участки для голосования не денутся.

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Гость

08:34:35 27-02-2024

А мы то нуж ны им там ?

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Гость

08:37:25 27-02-2024

Смешно. Хотя на самом деле - нет.

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Гость

08:54:11 27-02-2024

Такого как Путин, полного сил, такого как Путин, чтоб не курил… (с) 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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гость

10:28:18 27-02-2024

ну три дня мне не нужны, поэтому пойду по старинке - в последний день.

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Гость

10:59:25 27-02-2024

Таблицу результатов ДЭГ можно подготовить заранее и выложить в последнюю секунду голосования.

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Гость

11:57:45 27-02-2024

Гость (10:59:25 27-02-2024) Таблицу результатов ДЭГ можно подготовить заранее и выложить... В ДЭГ сохраняются обезличенные голоса, зашифрованные до момента окончания голосования - как вы их заранее подготовите?

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Гость

13:12:56 27-02-2024

Гость (11:57:45 27-02-2024) В ДЭГ сохраняются обезличенные голоса, зашифрованные до моме... Да ты что?! Ну кто бы мог подумать...

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Гость

16:45:16 27-02-2024

да что вы переживаете - выбор уже давно сделан. Что действительно жаль - столько денег зря спалят, вместо того чтобы неотложные проблемы решать.

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Гость

22:34:17 27-02-2024

Глядя на список "кандидатов", очень хочется проголосовать "против всех".

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