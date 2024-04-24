Сколько ДТП произошло в Барнауле в снежное и морозное утро 24 апреля

Утром 24 апреля в Барнауле выпал снег и похолодало до -3 градусов по Цельсию

24 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Барнаул утром 24 апреля / Фото: Алина Богомолова

В Барнауле произошло только два ДТП утром 24 апреля, когда выпал снег, а температура на улице опустилась до -3 градусов по Цельсию. При этом официально была зарегистрирована одна авария, рассказали в ГИБДД краевой столицы.

В Госавтоинспекцию обратились только участники ДТП на Новом мосту. По информации ведомства, в 09:45 на 14-м километре Нового моста произошло столкновение. Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1961 года рождения, на Volkswagen Touareg не справился с управлением, не учел дорожные и метеорологические условия и столкнулся с "Ладой-Приорой" под управлением мужчины 1992 года рождения. В итоге пассажиру "Приоры", женщине 1995 года рождения, оказали медицинскую помощь, госпитализировать ее не стали.

Второе ДТП произошло на Старом мосту, однако его участники в ГИБДД не обращались и пострадавших не было.

Отметим, что из-за обеих аварий два моста оказались заблокированы. Водители, которые ехали в сторону Барнаула из Новоалтайска, встали в большую пробку.

Других ДТП в городе не зарегистрировано, отметили в ГИБДД. Тем не менее жители Барнаула заметили сразу несколько аварий, участники которых обошлись услугами "Аваркома".

Напомним, что в среду, 24 апреля, в Барнауле выпал снег, ночью температура упала до -6°С. Днем воздух не прогреется выше +10°С.