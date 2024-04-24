ГИБДД объяснила, почему все мосты из Барнаула через Обь были заблокированы
Водители не могли попасть в город
24 апреля 2024, 12:22, ИА Амител
Новый мост через Обь / Фото: amic.ru
Два ДТП произошло утром 24 апреля на Новом и Старом мостах в Барнауле, в результате чего переезды через Обь оказались заблокированы одновременно, сообщили в городской ГИБДД.
На Новом мосту примерно в 09:45 водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением, не учел дорожные и метеорологические условия и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora.
"В результате ДТП пассажиру российского автомобиля – женщине 1995 года рождения оказана медицинская помощь, не госпитализирована", – рассказали в инспекции.
На Старом мосту также произошло ДТП, однако участники происшествия в ГИБДД не обращались, пострадавших нет.
12:28:05 24-04-2024
Сидите у себя в деревнях. Развивайте сельское хозяйство. Не таскайтесь в большой город на работы, не создавайте нам тут пробки.
14:38:14 24-04-2024
Гость (12:28:05 24-04-2024) Сидите у себя в деревнях. Развивайте сельское хозяйство. Не ... Сам-то давно из деревни? Горожанин, блин!
14:25:38 24-04-2024
Вот вам и 15 минут до центра города.