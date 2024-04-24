ГИБДД объяснила, почему все мосты из Барнаула через Обь были заблокированы

Водители не могли попасть в город

24 апреля 2024, 12:22, ИА Амител

Новый мост через Обь / Фото: amic.ru

Два ДТП произошло утром 24 апреля на Новом и Старом мостах в Барнауле, в результате чего переезды через Обь оказались заблокированы одновременно, сообщили в городской ГИБДД.

На Новом мосту примерно в 09:45 водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением, не учел дорожные и метеорологические условия и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora.

"В результате ДТП пассажиру российского автомобиля – женщине 1995 года рождения оказана медицинская помощь, не госпитализирована", – рассказали в инспекции.

На Старом мосту также произошло ДТП, однако участники происшествия в ГИБДД не обращались, пострадавших нет.