Сколько пьяных водителей поймала барнаульская ГИБДД за первомайские выходные?
28-29 апреля ГИБДД провела рейды по поиску пьяных водителей
02 мая 2024, 14:25, ИА Амител
31 пьяного водителя поймала барнаульская Госавтоинспекция на улицах краевой столицы на первомайских выходных с 28 апреля по 1 мая. Восемь из них выявили в рамках рейдов "Трезвый водитель", которые прошли 28 и 29 апреля. Об этом amic.ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Барнаула.
Аварий с пьяными водителями за четыре дня не было. Всего за выходные произошло восемь ДТП с пострадавшими, отметили в Госавтоинспекции.
Напомним, что недавно барнаульская ГИБДД предложила ввести ряд ограничений для электросамокатов. Это, например, пожизненная блокировка аккаунтов пользователей, запрет ездить на нескольких улицах, ограничение скорости до 15 км/ч, строительство парковок для СИМов, установка датчиков, запрещающих ездить вдвоем, и так далее. Со всем списком предложений можно ознакомиться здесь.
Кроме электросамокатов, в апреле ГИБДД направила в мэрию предложения по снижению аварийности на ул. Аванесова: снизить максимальную скорость на участке, установить искусственные дорожные неровности и камеры фото- и видеофиксации нарушений.
14:31:34 02-05-2024
Сколько алкашей в день поймали, столько же в этот день получили "права" после 1,5 лет лишения, и по новой.
15:20:33 02-05-2024
Стал очевидцем, как пьяная дама на внедорожнике у Вайлдбериз в Новоалтайске, ул. Барнаульская, 3; снесла морду грузовикчку Вайлдберриз. Избила водителя Экипаж ГИБДД кое как запихал её в уазик себе, а она орала на весь двор, что у неё муж на войне, отпустите меня. Представьте, она в таком состоянии каталась. А вспомнил, это было вербное воскресенье 1
15:36:23 02-05-2024
Вчера гайцовских экипажей в городе видел столько, сколько раньше за квартал не наблюдал...
17:06:02 02-05-2024
а аварий то с пьяными водителями не было! Трезвых дураков на дороге бояться надо.
17:36:31 02-05-2024
А зачем где-то специально искать?
Площадка за ТЦ Старый Бараз, почти каждый вечер там бар - кальяны, выпивка, мызыка, нарушение режима тишины, агрессивное вождение,
использование ТС с недопустимыми изменениями в конструкции.
Почему никто не разгоняет это шалман?
Сотрудников не хватает, или кто-то "покрывает" ?
Хотя бы на ночь закрывайте сквозной проезд через Старый Бараз,
всё равно кроме хулиганов им никто не пользуется в это время.
15:12:27 03-05-2024
Прохожий (17:36:31 02-05-2024) А зачем где-то специально искать?Площадка за ТЦ Старый Б... Прикол в том, что по указанному адресу: " Новоалтайск, ул. Барнаульская, 3" озон есть, а вот вайлдбериз нету
15:23:39 03-05-2024
Гость (15:12:27 03-05-2024) Прикол в том, что по указанному адресу: " Новоалтайск, ул. Б... Есть.
20:14:20 02-05-2024
Расстреливать сразу на месте.пьяныйй водитель это убийца однозначно.ведь осознано наливают пьют знают все что за руль.сволоси.
07:08:15 03-05-2024
Гость (20:14:20 02-05-2024) Расстреливать сразу на месте.пьяныйй водитель это убийца одн... Аварий с пьяными водителями не было. Не надо путать смертельно пьяного и слегка выпившего. Дураков за рулем трезвых намного больше.