Сколько пьяных водителей поймала барнаульская ГИБДД за первомайские выходные?

28-29 апреля ГИБДД провела рейды по поиску пьяных водителей

02 мая 2024, 14:25, ИА Амител

Работа инспектора ДПС / Фото: amic.ru

31 пьяного водителя поймала барнаульская Госавтоинспекция на улицах краевой столицы на первомайских выходных с 28 апреля по 1 мая. Восемь из них выявили в рамках рейдов "Трезвый водитель", которые прошли 28 и 29 апреля. Об этом amic.ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Барнаула.

Аварий с пьяными водителями за четыре дня не было. Всего за выходные произошло восемь ДТП с пострадавшими, отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, что недавно барнаульская ГИБДД предложила ввести ряд ограничений для электросамокатов. Это, например, пожизненная блокировка аккаунтов пользователей, запрет ездить на нескольких улицах, ограничение скорости до 15 км/ч, строительство парковок для СИМов, установка датчиков, запрещающих ездить вдвоем, и так далее. Со всем списком предложений можно ознакомиться здесь.

Кроме электросамокатов, в апреле ГИБДД направила в мэрию предложения по снижению аварийности на ул. Аванесова: снизить максимальную скорость на участке, установить искусственные дорожные неровности и камеры фото- и видеофиксации нарушений.