Блокировка, знаки и парковки. Какие ограничения для электросамокатов предлагает ГИБДД

Одно из новых предложений ГИБДД – блокировать аккаунты нарушителей в приложении

19 апреля 2024, 15:20, Антон Дегтярев

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

В ближайшем будущем в сервисах проката электросамокатов могут начать пожизненно блокировать аккаунты пользователей, которые нарушили ПДД. Об этом Госавтоинспекция Барнаула уже договорилась с компаниями. Сейчас алгоритм действий еще прорабатывается, сообщил amic.ru начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Александр Мороз. Также он рассказал и о том, что сейчас происходит с инициативами, которые ГИБДД ранее внесла в мэрию.

Зачем блокировать аккаунты?

Александр Мороз отметил, что аккаунты пользователей приложений, нарушивших ПДД, будут блокироваться для профилактики и предупреждения дальнейших противоправных действий. Человек сможет создавать новые аккаунты, однако бесконечно делать это будет трудно, и легче для них будет просто не нарушать правила дорожного движения, подчеркнул он.

"Если хоть раз человек нарушил ПДД, его блокируют. Я надеюсь, что нарушителей на улицах нашего города по данной категории в таком случае станет гораздо меньше. Если человека раз заблокируют, он уже задумается. Компании готовы идти навстречу и готовы работать на обеспечение безопасности вместе с нами. Мы нашли понимание у их представителей", – сказал Мороз.

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

На каких улицах могут запретить электросамокаты?

Ранее amic.ru писал, что электросамокаты могут запретить в местах массового скопления людей, на туристических маршрутах города:

на улице Мало-Тобольской (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического);

на аллее на проспекте Ленина от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого;

на Аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова);

на набережной реки Оби.

На всех этих улицах планируется поставить знак 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено". Пока таких знаков в Барнауле нет вообще, подчеркнул Александр Мороз.

"Сейчас технические моменты обсуждаются, все будет рассмотрено в рамках этих проектов по безопасности. Мы уже нашли понимание по набережной Оби. Там, вероятно, будет организована установка таких знаков в первую очередь. Мы попробуем, а дальше будет продолжаться работа по намеченным улицам", – пояснил глава отдела пропаганды.

Александр Мороз/ Фото: Екатерина Смолихина

Какие еще меры предлагает ГИБДД?

ГИБДД предлагает также снизить разрешенную для электросамокатов скорость с 25 до 15 км/ч, построить парковки для СИМов и поставить на самокаты датчики, ограничивающие поездку вдвоем. Прорабатывается и вопрос о нанесении разметки, которая будет разделять потоки СИМов и велосипедов с пешеходами.

"Чтобы нанести ее, по ГОСТу должна быть определенная ширина тротуара. Мы над этими моментами работаем, хотим донести до жителей города, что мы будем уделять максимальное внимание этому направлению, изменять как-то инфраструктуру города. От средств индивидуальной мобильности мы никуда не денемся, поэтому нужно организовать движение таким образом, чтобы у нас не было дорожно-транспортных происшествий и было минимальное количество нарушений правил дорожного движения, которые влияют на аварийность", – рассказал Мороз.

Кроме того, ГИБДД уже проводит совместные рейды с представителями компаний по прокату электросамокатов, а также профилактические беседы с водителями СИМов. А еще планируется создание школ вождения средств индивидуальной мобильности в рамках детских летних лагерей. Пропагандистскую работу инспекторы будут вести летом на площадях и в парках города.

По всем предложениям 16 апреля прошло заседание рабочей группы при городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в комитете по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула. На нем присутствовали представители комитета по дорожному хозяйству и прокатных компаний, которые работают в Барнауле. Вместе они обсудили инициативы и согласились по большей части вопросов. Следующее такое заседание планируется на начало мая, отметил Мороз.

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

Что сказал представитель компании проката?

Исполнительный директор компании "Юрент" в Барнауле Роман Ракитин отметил, что сейчас они тесно сотрудничают с администрацией и ГИБДД и поддерживают "практически все инициативы".

"Мы всегда за какие-то изменения, но, конечно, хотелось бы, чтобы все были довольны. У нас были спорные моменты. Например, не соглашались с ограничением скорости самокатов по всему городу. Но мы нашли компромисс – скорее всего, будет ограничение движения по некоторым локациям в городе и на местах скопления ДТП мы будем также проводить профилактику, возможно, ограничивать скорость. Самокат будет сам сбавлять скорость при заезде на определенную локацию", – рассказал Ракитин.

Со слов Ракитина, в ближайшие недели в Барнауле организуют парковки для электросамокатов, чтобы люди видели, куда их можно поставить. И сделать это просто, подчеркнул он. Так же легко будет ввести и блокировку пользователей за нарушение правил дорожного движения, отметил исполнительный директор "Юрента".

Роман Ракитин / Фото: Екатерина Смолихина

"Человека на первый раз ждет от нашей компании предупреждение, а затем – блокировка. То есть этот человек не сможет пользоваться больше электросамокатом. Да, конечно, он может создать новые аккаунты, но это проблематично, так как вам нужно и привязать новую карту, и сделать новый номер телефона", – отметил он.

При этом Ракитин подчеркнул, что на данный момент меры, которые предлагает Госавтоинспекция, не требуют серьезных денежных затрат. Поэтому компания сделает все самостоятельно.

Он также отметил, что сейчас компания пытается знакомить пользователей с правилами дорожного движения для самокатов. Так, в приложении "Юрента" есть тест, который пользователь может пройти и ознакомиться со всеми нормами. Но пока это не обязательное условие.

Сколько ДТП случилось с электросамокатами?

С 1 апреля 2024 года в Барнауле произошло уже 10 ДТП со средствами индивидуальной мобильности. В них пострадало восемь человек, в том числе трое детей. Всего с начала апреля было выявлено более 200 нарушений ПДД водителями СИМов.