Начиная с этого года, повышение пенсий в результате индексации обеспечено получателям всех страховых пенсий, независимо от факта работы

28 января 2025, 11:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 января 2025 года была произведена индексация страховых пенсий, которые получают более 615 тысяч жителей Алтайского края, рассказала управляющий региональным Отделением Социального фонда России Ольга Клиндухова.

"Январская индексация составила 7,3% и коснулась получателей всех страховых пенсий – по старости, инвалидности и по потере кормильца. Обращу внимание на то, что величина прибавки у каждого индивидуальна и зависит от размера пенсии, который был до индексации. Особенность индексации этого года в том, что повышение размера пенсии произошло и у неработающих пенсионеров, и у работающих. Январская индексация произведена для 95 тысяч работающих пенсионеров региона", – отметила Клиндухова.

Начиная с этого года повышение пенсий в результате индексации обеспечено получателям всех страховых пенсий, независимо от факта работы. Однако рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.

Особенность механизма повышения заключается в том, что индексация посчитана не от той суммы, которую работающий пенсионер получил за декабрь 2024 года, а от той, которую он бы получал, если бы не работал. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации.

Например, размер пенсии на лицевом счете пенсионера с учетом всех индексаций составлял 25 000 рублей. Так как он является работающим, то выплата ему производилась без индексации – например, 18 000 рублей. С 1 января, в результате индексации на 7,3%, ему добавлено к пенсии 1825 рублей. То есть проиндексирована была не та выплата, которую он получает, а та, которая отражена на лицевом счете. Таким образом, размер выплаты с января 2025 года составляет 19 825 рублей. Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы.Помимо этого, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится августовское повышение выплат. С 1 августа 2025 года Отделение Социального фонда по Алтайскому краю беззаявительно сделает перерасчет страховых пенсий тем землякам, которые работали в 2024 году. Корректировка выплат коснется всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2024 году работодатели уплачивали страховые взносы.

"Кроме того, в связи с тем, что размер годовой инфляции оказался выше произведенного размера индексации, страховые пенсии будут доиндексированы с 1 февраля. Предполагаемый показатель февральского повышения определен в размере 2,2%"– подчеркнула Клиндухова.

Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации пенсий в России на 9,5%.