В алтайском Соцфонде назвали размер повышенных пенсий и будущей индексации в 2025 году
Начиная с этого года, повышение пенсий в результате индексации обеспечено получателям всех страховых пенсий, независимо от факта работы
28 января 2025, 11:40, ИА Амител
С 1 января 2025 года была произведена индексация страховых пенсий, которые получают более 615 тысяч жителей Алтайского края, рассказала управляющий региональным Отделением Социального фонда России Ольга Клиндухова.
"Январская индексация составила 7,3% и коснулась получателей всех страховых пенсий – по старости, инвалидности и по потере кормильца. Обращу внимание на то, что величина прибавки у каждого индивидуальна и зависит от размера пенсии, который был до индексации. Особенность индексации этого года в том, что повышение размера пенсии произошло и у неработающих пенсионеров, и у работающих. Январская индексация произведена для 95 тысяч работающих пенсионеров региона", – отметила Клиндухова.
Начиная с этого года повышение пенсий в результате индексации обеспечено получателям всех страховых пенсий, независимо от факта работы. Однако рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.
Особенность механизма повышения заключается в том, что индексация посчитана не от той суммы, которую работающий пенсионер получил за декабрь 2024 года, а от той, которую он бы получал, если бы не работал. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации.
Например, размер пенсии на лицевом счете пенсионера с учетом всех индексаций составлял 25 000 рублей. Так как он является работающим, то выплата ему производилась без индексации – например, 18 000 рублей. С 1 января, в результате индексации на 7,3%, ему добавлено к пенсии 1825 рублей. То есть проиндексирована была не та выплата, которую он получает, а та, которая отражена на лицевом счете. Таким образом, размер выплаты с января 2025 года составляет 19 825 рублей. Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы.Помимо этого, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится августовское повышение выплат. С 1 августа 2025 года Отделение Социального фонда по Алтайскому краю беззаявительно сделает перерасчет страховых пенсий тем землякам, которые работали в 2024 году. Корректировка выплат коснется всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2024 году работодатели уплачивали страховые взносы.
"Кроме того, в связи с тем, что размер годовой инфляции оказался выше произведенного размера индексации, страховые пенсии будут доиндексированы с 1 февраля. Предполагаемый показатель февральского повышения определен в размере 2,2%"– подчеркнула Клиндухова.
Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации пенсий в России на 9,5%.
11:48:31 28-01-2025
Ну теперь то точно заживут песионеры. Путешествовать начнут.
12:22:41 28-01-2025
Гость (11:48:31 28-01-2025) Ну теперь то точно заживут песионеры. Путешествовать начнут.... Куда нам путешествовать? До больнички и на погост..
20:16:40 29-01-2025
Гость (12:22:41 28-01-2025) Куда нам путешествовать? До больнички и на погост.. ... А до больнички - пешком желательно. Копеечки.Не поберечь... 🥴
11:53:05 28-01-2025
Калькулятор по Мишустину и по Клиндуховой, показывает разные суммы индексации.
12:15:34 28-01-2025
Гость (11:53:05 28-01-2025) Калькулятор по Мишустину и по Клиндуховой, показывает разные...
Всяко пыталась считать январскую пенсию, перечисленную в конце декабря. Не получается та цифра, которую перечислили. Не понятно, как она вообще получилась. А раньше всё получалось. Казалось бы надо умножить ранее начислявшуюся пенсию на 1.073 плюс доплаты, но нет. Никак не выходит
12:40:57 29-01-2025
Гость (11:53:05 28-01-2025) Калькулятор по Мишустину и по Клиндуховой, показывает разные... У меня не совпали с ними только 30 копеек
12:12:08 28-01-2025
Ну теперь то точно посадят за геноцид пенсионеров чиновников пенсионного фонда.Ха ха