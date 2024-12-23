Сколько в Барнауле стоят новогодние еловые композиции и веточки с шишками?
Можно купить даже веточки с елочными игрушками
23 декабря 2024, 15:00, ИА Амител
Новогодние еловые композиции и веточки / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
В Барнауле уличные торговцы продают еловые ветки и новогодние композиции. Если нет желания или возможности купить настоящее деревце, то украсить дом и наполнить его ароматом хвои можно и за 800 рублей, и даже за 50.
"Маленькие композиции стоят по 50-200 рублей, простые веточки – в среднем по 350, композиции – по 500. Веточки с елочными игрушками – 700-800", – рассказали в Telegram-канале amic.ru.
Заглянули наши корреспонденты и в цветочные магазины – там красивые новогодние композиции можно купить по цене от 2,5 тыс. рублей.
Ранее amic.ru подробно рассказал, где купить новогоднюю красавицу: карта елочных базаров в Барнауле.
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