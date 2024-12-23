Сколько в Барнауле стоят новогодние еловые композиции и веточки с шишками?

Можно купить даже веточки с елочными игрушками

23 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Новогодние еловые композиции и веточки / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле уличные торговцы продают еловые ветки и новогодние композиции. Если нет желания или возможности купить настоящее деревце, то украсить дом и наполнить его ароматом хвои можно и за 800 рублей, и даже за 50.

"Маленькие композиции стоят по 50-200 рублей, простые веточки – в среднем по 350, композиции – по 500. Веточки с елочными игрушками – 700-800", – рассказали в Telegram-канале amic.ru.

Заглянули наши корреспонденты и в цветочные магазины – там красивые новогодние композиции можно купить по цене от 2,5 тыс. рублей.

Ранее amic.ru подробно рассказал, где купить новогоднюю красавицу: карта елочных базаров в Барнауле.