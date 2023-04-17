Скончался актер из фильма "Обитаемый остров"

Всего на счету Юрия Ашихмина около 20 ролей в фильмах и сериалах

17 апреля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: vk.com/id500667

Российский актёр Юрий Ашихмин, наиболее известный по роли в фильме "Обитаемый остров", скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на знакомую артиста Аллу Вагину.

По её словам, Ашихмин скончался ещё 13 апреля. Причина смерти мужчины не уточняется.

Актёр начал свою карьеру в 1993 году. Всего на его счету около 20 фильмов и сериалов. Самой известной ролью Ашихмина стал Плешивый в ленте Фёдора Бондарчука "Обитаемый остров". Также он снимался в "Пленниках удачи", "Юрьевом дне", "Воровке", "На игре", "Трудно быть Богом" и других.