Умер актер Владимир Акимов, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей"

Долгое время он страдал от проблем с алкоголем

13 марта 2023, 20:39, ИА Амител

Кадр из сериала "Гончие"

Умер актёр Владимир Акимов, который известен по ролям "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Отмечается, что после смерти супруги актёр впал в глубокую депрессию. Акимов мог жениться во второй раз, но он очень сильно переживал. На фоне этих переживаний у него возникли проблемы с алкоголем.

Семья Владимира Акимова пыталась помочь ему. Незадолго до смерти мужчину хотели оправить на реабилитацию.

1 марта, незадолго до своего 60-летия, он скончался, однако о смерти стало совсем недавно. Владимира Акимова похоронили 5 марта.