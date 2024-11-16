Скончался режиссер Александр Панкратов

Его похоронят 18 ноября

16 ноября 2024, 17:32, ИА Амител

Александр Панкратов / Фото: Союз кинематографистов России

Режиссер Александр Панкратов умер в возрасте 78 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.

"Не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова. <...> Приносим соболезнования родным и близким Александра Андреевича", – говорится в сообщении.

Постановщика похоронят 18 ноября на Востряковском кладбище. Причина его смерти не уточняется.

За свою карьеру Панкратов снял девять фильмов. Из самых известных – "Портрет жены художника" (1981), "Счастливая, Женька!" (1984), "Прощай, шпана замоскворецкая..." (1987).