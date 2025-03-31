Скончался третий пострадавший в аварии с 19-летним водителем в Новосибирске

По данным СМИ, погибшему был 21 год

31 марта 2025, 10:53, ИА Амител

Капельница / Фото: unsplash.com / Marcelo Leal

Скончался еще один пострадавший в аварии, которую устроил 19-летний барнаулец в Новосибирске. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в региональной прокуратуре.

По данным "Вестей Новосибирск", умершему был 21 год. Молодой человек ушел из жизни ночью 30 марта. Состояние второго выжившего остается крайне тяжелым.

Напомним, около полуночи 26 марта 19-летний молодой человек за рулем BMW проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai. Два пассажира Hyundai погибли на месте. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения").

Следователи установили, что смертельную аварию устроил 19-летний барнаулец, учредитель алтайского ООО "ПК "Геркулес" Никита Заставнюк. Его арестовали до 27 мая.