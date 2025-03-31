Скончался третий пострадавший в аварии с 19-летним водителем в Новосибирске
По данным СМИ, погибшему был 21 год
31 марта 2025, 10:53, ИА Амител
Скончался еще один пострадавший в аварии, которую устроил 19-летний барнаулец в Новосибирске. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в региональной прокуратуре.
По данным "Вестей Новосибирск", умершему был 21 год. Молодой человек ушел из жизни ночью 30 марта. Состояние второго выжившего остается крайне тяжелым.
Напомним, около полуночи 26 марта 19-летний молодой человек за рулем BMW проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai. Два пассажира Hyundai погибли на месте. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения").
Следователи установили, что смертельную аварию устроил 19-летний барнаулец, учредитель алтайского ООО "ПК "Геркулес" Никита Заставнюк. Его арестовали до 27 мая.
11:05:08 31-03-2025
Должен был убиться сначала сам. Где то еще на подлёте к Бердску.
11:26:43 31-03-2025
Гость (11:05:08 31-03-2025) Должен был убиться сначала сам. Где то еще на подлёте к Берд... Если бэха от х5 модели и выше, то наоборот
11:17:03 31-03-2025
ой-ей-ей.
это все в копилку того, что в 19 лет нужно учиться, ходить пехом и не торопиться жить.
нашел на головушку приключения, на весь остаток жизнь.
фантастика конечно. но какие-то пубертатно-успокаивающие препараты ученым нужно разрабатывать, чтобы первобытные инстинкты угнетали.
15:23:21 31-03-2025
Ну вот, а вы все самокаты, самокаты! Мож пора посчитать гигантское число жертв от этого вида транспорта, да машинки уже запретить?
18:49:18 31-03-2025
Какой "неосторожный" вид! Пьяный гнал на мощной машине на запрещающий сигнал - это называется неосторожность? Вполне сознательно (если есть сознание) убил трёх человек (возможно, что и четвёртый не выживет), должен понести полную ответственность на уничтоженные жизни. А не 3-4 года колонии-поселения, как это практикуется. По-хорошему тянет на пожизненное.