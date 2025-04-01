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Скорая и полиция. Что делать, если вас сбил самокатчик

Если авария приведет к летальному исходу, могут возбудить уголовное дело

01 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Начался сезон аренды электросамокатов – не за горами и случаи столкновений с пешеходами. Юристы объяснили "Секрету фирмы", как действовать, если вас сбил самокатчик, и какие шаги помогут получить компенсацию.

Скорая и полиция

Если в результате столкновения вы получили серьезные травмы, необходимо вызвать скорую помощь. Полицию же стоит вызывать "при любом раскладе".

"Полиция сможет на месте зафиксировать все повреждения, причиненные вам. В любом случае органы полиции смогут получить записи с камер видеонаблюдения, что позволит установить личность нарушителя, если он скрылся с места наезда на пешехода", – поясняет юрист Дарья Васина.

Фиксация обстоятельств

До приезда полиции рекомендуется самостоятельно собрать доказательства:

  • сфотографировать самокат и его идентификационный номер (если он арендован);
  • зафиксировать место происшествия;
  • сфотографировать повреждения имущества, травмы;
  • записать данные – Ф. И. О., адрес проживания, номер телефона – очевидцев и самокатчика, если он не скрылся.

"Стоит сделать видеозапись местонахождения на камеру со словами "Я, назвать Ф. И. О., дату и время записи, город" и проговорить, что произошло. Это доказательство с указанием, кем, когда и при каких условиях производилась видеозапись поможет подтвердить факт и обстоятельства причинения вреда", – советует юрист Сергей Хаустов.

Кто несет ответственность

По словам юристов, чаще всего ответственность ложится непосредственно на самокатчика. Но в некоторых случаях может быть привлечена и кикшеринговая компания.

"В некоторых случаях при наличии определенных обстоятельств к ответственности можно привлечь и кикшеринговую компанию. К таким обстоятельствам относится, например, неисправность самоката – в этом случае ответственным лицом будет также собственник самоката", – уточняет Дарья Васина.

Возможная компенсация

Пострадавший может рассчитывать на возмещение:

  • затрат на лечение;
  • стоимости поврежденного имущества;
  • потерянного дохода в случае нетрудоспособности;
  • морального вреда.

Но для получения компенсации нужно собрать доказательства – медицинские справки, чеки, а также оценить ущерб.

Наказание

Юристы отмечают, что существующие штрафы за нарушение ПДД для самокатчиков незначительны.

"Считаю, что штрафы за нарушения установленных правил являются низкими и никоим образом не мотивируют пользователей самокатов их соблюдать. Штраф в размере 1,5 тысячи рублей за причинение средней тяжести вреда здоровью – это очень немного", – комментирует управляющий партнер юридической компании "Энсо" Алексей Головченко.

Если человек тяжело пострадал или вообще умер в результате наезда самокатчика, возможна и уголовная ответственность – виновнику столкновения может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.

Юристы советуют не откладывать обращение в полицию и тщательно фиксировать все обстоятельства ДТП – это поможет добиться справедливого наказания и компенсации.

Электросамокат / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

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Комментарии 21

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.....

10:23:54 01-04-2025

изловить самокатчика и изломать самокат.........Бизнес-зарабатывает ктой то денюжку на сдаче в аренду самокатов...И денежку немалую судя по желанию отщипнуть у них..

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Гость

10:53:21 01-04-2025

Сломаешь не ему, а конторе. Ему без разницы.

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Гость

10:51:07 01-04-2025

тротуары теперь не для ПЕШЕХОДОВ? где можно идти спокойно, не оборачиваясь, не увёртываясь, не опасаясь?? едешь по тротуару - снизь скорость до пешеходной, на тротуаре люди должны быть в безопасности. а у нас Что получается???

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Гость

18:26:34 01-04-2025

Гость (10:51:07 01-04-2025) тротуары теперь не для ПЕШЕХОДОВ? где можно идти спокойно, н... сейчас пешеходам рекомендуется ходить по дороге причем по середине

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Дюша

11:19:21 01-04-2025

Вопрос решается просто. ЗАПРЕТИТЬ движение самокатов по тротуарам. Движение ТОЛЬКО по специальным или велосипедным дорожкам. Если их нет - тащи на себе или кати руками.

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Гость

13:58:54 01-04-2025

Дюша (11:19:21 01-04-2025) Вопрос решается просто. ЗАПРЕТИТЬ движение самокатов по трот... А собачек своих любимых ты запретить не хочешь в МКД, при отсутствии площадки для выгула или это другое? Или весна - пора переобуваться?

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Дюша

11:21:53 01-04-2025

Хозяева самокатов (компании, сдающие в аренду) платят аренду парковок, транспортный налог? Если нет - в сторону леса с городских тротуаров!!! Отдельное "ФУ!" МТСу...

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Гость

11:30:13 01-04-2025

вдоль телятины протяните и все.
у подростков родительские огрехи и пробелы восполните, у взрослых как у собачки павлова инстинкт появится.
ну не понимают люди по нормальному.
с этими соплежуйскими адекватностью и цивилизованностью, слабоумное меньшинство уже скоро нормальным людям на шею сядет

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Гость

11:57:20 01-04-2025

Дожились - сам защищайся, сам обороняйся, сам доказывай и вращай головой на 360

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гость

10:19:48 02-04-2025

Гость (11:57:20 01-04-2025) Дожились - сам защищайся, сам обороняйся, сам доказывай и вр... да уж, спасение утопающего.... (((

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гость

12:21:07 01-04-2025

"Если человек тяжело пострадал или вообще умер в результате наезда самокатчика, возможна и уголовная ответственность –" , т.е возможно, что и никого не накажут что ли? Ведь если человек пострадал вина самокатчика явная, самокат получается средство повышенной опасности, даже в большей степени , чем автомобиль, тот хотя бы по дороге ездит.

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Элен без ребят

12:41:04 01-04-2025

почему в принципе возможна ситуация, когда пешехода на тротуаре могут сбить?!
идешь- тротуар, едешь неважно на чем- дорога твой выбор. других вариантов не должно быть!
я знаю, что Амик читают депутаты. сделайте что-нибудь уже для безопасности людей! уберите эти самокаты к чертовой матери с тротуаров. не ждите, пока их начнут отстреливать.

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Гость

18:33:39 01-04-2025

Элен без ребят (12:41:04 01-04-2025) почему в принципе возможна ситуация, когда пешехода на троту... депутаты по тротуару не ходят. у них шофера- пора б знать.

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Гость

13:27:24 01-04-2025

Самокаты ночью валяются на тротуарах. За ночь все собрать и на свалку.

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Житель

15:06:23 01-04-2025

Вот в Париже запретили самокаты и ничего, живут как-то. И у нас в городе самокатов не было раньше и спокойно обходились без них. Прежде чем вводить новый вид транспорта и зарабатывать на этом - власти должны создать инфраструктуру, велодорожки. Не должны самокаты ездить там, где ходят люди, пешеходам должно быть безопасно на их территории. Например, если идет взрослый по тротуару и ведет за руку маленького ребенка, а сзади летит стокилограммовый балбес на самокате (и хорошо если не два балбеса на одном самокате), какие могут быть последствия, каждый может представить.

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Олег

16:05:23 01-04-2025

Запретить надо эти электрические самокаты!!

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Гость

18:25:03 01-04-2025

лежа и умирая на асфальте надо-сфотографировать самокат и его идентификационный номер (если он арендован);
зафиксировать место происшествия;
сфотографировать повреждения имущества, травмы;
записать данные – Ф. И. О., адрес проживания, номер телефона – очевидцев и самокатчика, если он не скрылся. не теряйтесь.

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и смех, и грех

10:23:45 02-04-2025

Гость (18:25:03 01-04-2025) лежа и умирая на асфальте надо-сфотографировать самокат и ег... ага, это проблема пешехода, идя по тротуару, он должен быть собран и напряжен, чтобы при случае, как Нео из матрицы, увернуться от баранов на самокатах

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Гость

20:00:27 01-04-2025

Шесть дней в неделю гуляю по улицам в центре, нахаживаю 70-80 километров. Ни один самокатчик пока мне не помешал. В выходной (в бесснежное время года) катаю на велосипеде по дорогам, за сезон несколько тысяч километров, ни один водитель до сих пор не покушался на мою жизнь. В чём моя проблема?

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Гость

20:50:18 01-04-2025

Гость (20:00:27 01-04-2025) В чём моя проблема?
Проблема только одна. Вы очень любите приврать.

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Гость

22:12:03 01-04-2025

Гость (20:50:18 01-04-2025) Проблема только одна. Вы очень любите приврать.... Чтобы не привирать, есть Strava. А бездоказательно могут только болваны.

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