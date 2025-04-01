Скорая и полиция. Что делать, если вас сбил самокатчик
Если авария приведет к летальному исходу, могут возбудить уголовное дело
01 апреля 2025, 10:00, ИА Амител
Начался сезон аренды электросамокатов – не за горами и случаи столкновений с пешеходами. Юристы объяснили "Секрету фирмы", как действовать, если вас сбил самокатчик, и какие шаги помогут получить компенсацию.
Скорая и полиция
Если в результате столкновения вы получили серьезные травмы, необходимо вызвать скорую помощь. Полицию же стоит вызывать "при любом раскладе".
"Полиция сможет на месте зафиксировать все повреждения, причиненные вам. В любом случае органы полиции смогут получить записи с камер видеонаблюдения, что позволит установить личность нарушителя, если он скрылся с места наезда на пешехода", – поясняет юрист Дарья Васина.
Фиксация обстоятельств
До приезда полиции рекомендуется самостоятельно собрать доказательства:
- сфотографировать самокат и его идентификационный номер (если он арендован);
- зафиксировать место происшествия;
- сфотографировать повреждения имущества, травмы;
- записать данные – Ф. И. О., адрес проживания, номер телефона – очевидцев и самокатчика, если он не скрылся.
"Стоит сделать видеозапись местонахождения на камеру со словами "Я, назвать Ф. И. О., дату и время записи, город" и проговорить, что произошло. Это доказательство с указанием, кем, когда и при каких условиях производилась видеозапись поможет подтвердить факт и обстоятельства причинения вреда", – советует юрист Сергей Хаустов.
Кто несет ответственность
По словам юристов, чаще всего ответственность ложится непосредственно на самокатчика. Но в некоторых случаях может быть привлечена и кикшеринговая компания.
"В некоторых случаях при наличии определенных обстоятельств к ответственности можно привлечь и кикшеринговую компанию. К таким обстоятельствам относится, например, неисправность самоката – в этом случае ответственным лицом будет также собственник самоката", – уточняет Дарья Васина.
Возможная компенсация
Пострадавший может рассчитывать на возмещение:
- затрат на лечение;
- стоимости поврежденного имущества;
- потерянного дохода в случае нетрудоспособности;
- морального вреда.
Но для получения компенсации нужно собрать доказательства – медицинские справки, чеки, а также оценить ущерб.
Наказание
Юристы отмечают, что существующие штрафы за нарушение ПДД для самокатчиков незначительны.
"Считаю, что штрафы за нарушения установленных правил являются низкими и никоим образом не мотивируют пользователей самокатов их соблюдать. Штраф в размере 1,5 тысячи рублей за причинение средней тяжести вреда здоровью – это очень немного", – комментирует управляющий партнер юридической компании "Энсо" Алексей Головченко.
Если человек тяжело пострадал или вообще умер в результате наезда самокатчика, возможна и уголовная ответственность – виновнику столкновения может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.
Юристы советуют не откладывать обращение в полицию и тщательно фиксировать все обстоятельства ДТП – это поможет добиться справедливого наказания и компенсации.
10:23:54 01-04-2025
изловить самокатчика и изломать самокат.........Бизнес-зарабатывает ктой то денюжку на сдаче в аренду самокатов...И денежку немалую судя по желанию отщипнуть у них..
10:53:21 01-04-2025
Сломаешь не ему, а конторе. Ему без разницы.
10:51:07 01-04-2025
тротуары теперь не для ПЕШЕХОДОВ? где можно идти спокойно, не оборачиваясь, не увёртываясь, не опасаясь?? едешь по тротуару - снизь скорость до пешеходной, на тротуаре люди должны быть в безопасности. а у нас Что получается???
18:26:34 01-04-2025
Гость (10:51:07 01-04-2025) тротуары теперь не для ПЕШЕХОДОВ? где можно идти спокойно, н... сейчас пешеходам рекомендуется ходить по дороге причем по середине
11:19:21 01-04-2025
Вопрос решается просто. ЗАПРЕТИТЬ движение самокатов по тротуарам. Движение ТОЛЬКО по специальным или велосипедным дорожкам. Если их нет - тащи на себе или кати руками.
13:58:54 01-04-2025
Дюша (11:19:21 01-04-2025) Вопрос решается просто. ЗАПРЕТИТЬ движение самокатов по трот... А собачек своих любимых ты запретить не хочешь в МКД, при отсутствии площадки для выгула или это другое? Или весна - пора переобуваться?
11:21:53 01-04-2025
Хозяева самокатов (компании, сдающие в аренду) платят аренду парковок, транспортный налог? Если нет - в сторону леса с городских тротуаров!!! Отдельное "ФУ!" МТСу...
11:30:13 01-04-2025
вдоль телятины протяните и все.
у подростков родительские огрехи и пробелы восполните, у взрослых как у собачки павлова инстинкт появится.
ну не понимают люди по нормальному.
с этими соплежуйскими адекватностью и цивилизованностью, слабоумное меньшинство уже скоро нормальным людям на шею сядет
11:57:20 01-04-2025
Дожились - сам защищайся, сам обороняйся, сам доказывай и вращай головой на 360
10:19:48 02-04-2025
Гость (11:57:20 01-04-2025) Дожились - сам защищайся, сам обороняйся, сам доказывай и вр... да уж, спасение утопающего.... (((
12:21:07 01-04-2025
"Если человек тяжело пострадал или вообще умер в результате наезда самокатчика, возможна и уголовная ответственность –" , т.е возможно, что и никого не накажут что ли? Ведь если человек пострадал вина самокатчика явная, самокат получается средство повышенной опасности, даже в большей степени , чем автомобиль, тот хотя бы по дороге ездит.
12:41:04 01-04-2025
почему в принципе возможна ситуация, когда пешехода на тротуаре могут сбить?!
идешь- тротуар, едешь неважно на чем- дорога твой выбор. других вариантов не должно быть!
я знаю, что Амик читают депутаты. сделайте что-нибудь уже для безопасности людей! уберите эти самокаты к чертовой матери с тротуаров. не ждите, пока их начнут отстреливать.
18:33:39 01-04-2025
Элен без ребят (12:41:04 01-04-2025) почему в принципе возможна ситуация, когда пешехода на троту... депутаты по тротуару не ходят. у них шофера- пора б знать.
13:27:24 01-04-2025
Самокаты ночью валяются на тротуарах. За ночь все собрать и на свалку.
15:06:23 01-04-2025
Вот в Париже запретили самокаты и ничего, живут как-то. И у нас в городе самокатов не было раньше и спокойно обходились без них. Прежде чем вводить новый вид транспорта и зарабатывать на этом - власти должны создать инфраструктуру, велодорожки. Не должны самокаты ездить там, где ходят люди, пешеходам должно быть безопасно на их территории. Например, если идет взрослый по тротуару и ведет за руку маленького ребенка, а сзади летит стокилограммовый балбес на самокате (и хорошо если не два балбеса на одном самокате), какие могут быть последствия, каждый может представить.
16:05:23 01-04-2025
Запретить надо эти электрические самокаты!!
18:25:03 01-04-2025
лежа и умирая на асфальте надо-сфотографировать самокат и его идентификационный номер (если он арендован);
зафиксировать место происшествия;
сфотографировать повреждения имущества, травмы;
записать данные – Ф. И. О., адрес проживания, номер телефона – очевидцев и самокатчика, если он не скрылся. не теряйтесь.
10:23:45 02-04-2025
Гость (18:25:03 01-04-2025) лежа и умирая на асфальте надо-сфотографировать самокат и ег... ага, это проблема пешехода, идя по тротуару, он должен быть собран и напряжен, чтобы при случае, как Нео из матрицы, увернуться от баранов на самокатах
20:00:27 01-04-2025
Шесть дней в неделю гуляю по улицам в центре, нахаживаю 70-80 километров. Ни один самокатчик пока мне не помешал. В выходной (в бесснежное время года) катаю на велосипеде по дорогам, за сезон несколько тысяч километров, ни один водитель до сих пор не покушался на мою жизнь. В чём моя проблема?
20:50:18 01-04-2025
Гость (20:00:27 01-04-2025) В чём моя проблема?
Проблема только одна. Вы очень любите приврать.
22:12:03 01-04-2025
Гость (20:50:18 01-04-2025) Проблема только одна. Вы очень любите приврать.... Чтобы не привирать, есть Strava. А бездоказательно могут только болваны.