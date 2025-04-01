Если авария приведет к летальному исходу, могут возбудить уголовное дело

01 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Начался сезон аренды электросамокатов – не за горами и случаи столкновений с пешеходами. Юристы объяснили "Секрету фирмы", как действовать, если вас сбил самокатчик, и какие шаги помогут получить компенсацию.

Скорая и полиция

Если в результате столкновения вы получили серьезные травмы, необходимо вызвать скорую помощь. Полицию же стоит вызывать "при любом раскладе".

"Полиция сможет на месте зафиксировать все повреждения, причиненные вам. В любом случае органы полиции смогут получить записи с камер видеонаблюдения, что позволит установить личность нарушителя, если он скрылся с места наезда на пешехода", – поясняет юрист Дарья Васина.

Фиксация обстоятельств

До приезда полиции рекомендуется самостоятельно собрать доказательства:

сфотографировать самокат и его идентификационный номер (если он арендован);

зафиксировать место происшествия;

сфотографировать повреждения имущества, травмы;

записать данные – Ф. И. О., адрес проживания, номер телефона – очевидцев и самокатчика, если он не скрылся.

"Стоит сделать видеозапись местонахождения на камеру со словами "Я, назвать Ф. И. О., дату и время записи, город" и проговорить, что произошло. Это доказательство с указанием, кем, когда и при каких условиях производилась видеозапись поможет подтвердить факт и обстоятельства причинения вреда", – советует юрист Сергей Хаустов.

Кто несет ответственность

По словам юристов, чаще всего ответственность ложится непосредственно на самокатчика. Но в некоторых случаях может быть привлечена и кикшеринговая компания.

"В некоторых случаях при наличии определенных обстоятельств к ответственности можно привлечь и кикшеринговую компанию. К таким обстоятельствам относится, например, неисправность самоката – в этом случае ответственным лицом будет также собственник самоката", – уточняет Дарья Васина.

Возможная компенсация

Пострадавший может рассчитывать на возмещение:

затрат на лечение;

стоимости поврежденного имущества;

потерянного дохода в случае нетрудоспособности;

морального вреда.

Но для получения компенсации нужно собрать доказательства – медицинские справки, чеки, а также оценить ущерб.

Наказание

Юристы отмечают, что существующие штрафы за нарушение ПДД для самокатчиков незначительны.

"Считаю, что штрафы за нарушения установленных правил являются низкими и никоим образом не мотивируют пользователей самокатов их соблюдать. Штраф в размере 1,5 тысячи рублей за причинение средней тяжести вреда здоровью – это очень немного", – комментирует управляющий партнер юридической компании "Энсо" Алексей Головченко.

Если человек тяжело пострадал или вообще умер в результате наезда самокатчика, возможна и уголовная ответственность – виновнику столкновения может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.

Юристы советуют не откладывать обращение в полицию и тщательно фиксировать все обстоятельства ДТП – это поможет добиться справедливого наказания и компенсации.