Минтранс подготовил проект изменений ПДД, касающийся самокатов

Водителей СИМ приравняют к водителям транспортных средств со всеми обязанностями и ответственностью

11 марта 2025, 20:45, ИА Амител

Парковки для самокатов в Барнауле / Фото: amic.ru

Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения (ПДД), по которым водитель средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамоката, будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и иметь соответствующие обязанности и ответственность. Как сообщает ТАСС, им запретят требовать от пешеходов их пропускать, в том числе звуковым сигналом.

Также ведомство предлагает установить более четкое разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, введут запрет на движение на самокате более одного человека – вне зависимости от конструкции.

"Предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами. Кроме того, более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала", – сообщили в министерстве.

В Минтрансе напомнили, что правила движения СМИ действуют уже почти два года – с 1 марта 2023 года. Тогда в России ввели ограничения на их скорость, приоритет пешехода над самокатчиками и прочие правила.