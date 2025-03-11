Минтранс подготовил проект изменений ПДД, касающийся самокатов
Водителей СИМ приравняют к водителям транспортных средств со всеми обязанностями и ответственностью
11 марта 2025, 20:45, ИА Амител
Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения (ПДД), по которым водитель средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамоката, будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и иметь соответствующие обязанности и ответственность. Как сообщает ТАСС, им запретят требовать от пешеходов их пропускать, в том числе звуковым сигналом.
Также ведомство предлагает установить более четкое разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, введут запрет на движение на самокате более одного человека – вне зависимости от конструкции.
"Предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами. Кроме того, более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала", – сообщили в министерстве.
В Минтрансе напомнили, что правила движения СМИ действуют уже почти два года – с 1 марта 2023 года. Тогда в России ввели ограничения на их скорость, приоритет пешехода над самокатчиками и прочие правила.
21:13:06 11-03-2025
Еще надо запретить ездить по тротуарам на электромопедах с фальшивыми педалями, которые маскируются под элеткровелосипеды. Потому что электровелосипед это ассистент, он лишь помогает крутить педали. Если человек не крутит педали, то электроассистент не работает. Никаких рукояток "газа" и прочих приспособлений, позволяющих ездить чисто на электромоторе у настоящего электровелосипеда нет.
21:14:26 11-03-2025
ой, я вас умоляю.
Какие самокаты ?!
Вело-доставщики не имеют звонки на своих лисапедах !
Или тихо крадутся за пешеходом по тротуару выжидая момент для обгона или как "чёрт из табакерки" сбоку вылетают !
21:51:53 11-03-2025
Шинник (21:14:26 11-03-2025) ой, я вас умоляю.Какие самокаты ?!Вело-доставщики не... Точно, лучше бы порядок с велодоставщиками навели
06:23:43 12-03-2025
Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала --- а кто за этим следить будет? Нет велодорожек - нет СИМ. В лесу и поле без ограничений