Скрытые угрозы. Эксперт объяснила, почему сложно застроить правый берег Оби в Барнауле
Ученый АлтГУ Наталья Боронина уверена, что строить жилье в данной части города будет очень дорого
08 апреля 2025, 07:15, ИА Амител
Застроить правый берег Оби в Барнауле будет очень сложно из-за скрытых грунтовых вод и постоянных угроз подтопления. Если потенциальные застройщики "зайдут" на эту территорию, то стоимость жилья будет на 20% выше, чем в других районах Барнаула. Об этом в интервью изданию "За науку" объяснила доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Наталья Боронина.
По мнению ученого, в городе нет дефицита в жилье, население им обеспечено. Постройки превышают потребности, многие барнаульцы покупают второе, третье жилье просто для того, чтобы сдать его в аренду. Однако, пояснила Наталья Боронина, освоение новых территорий в городе – привлекательная история для потенциальных застройщиков, которые рискуют столкнуться с грунтовыми водами.
"Правый берег Оби – территория сложная в использовании. Из-за близости реки существует постоянная угроза подтопления. Чтобы ее избежать, потребуется подсыпка основания для фундамента. Еще один серьезный минус – скрытые грунтовые воды, которые, скорее всего, находятся близко к поверхности. Это может потребовать дорогостоящего дренирования
участков. А рентабельным строительство считается, если подготовка территории не превышает 20% от стоимости строительства, что значительно удорожит работы. И без того высокая цена на жилье может вырасти в разы", – заявила Наталья Боронина.
В новый генеральный план развития Барнаула вошла идея застройки другого берега Оби. Планируется начать строительство домов там к 2040 году. Таким образом, может исполниться давняя мечта архитекторов, которые уже несколько десятилетий хотят одновременно развивать два берега города, как и в других крупных городах Сибири.
В интервью amic.ru известный алтайский архитектор Сергей Поморов рассуждал на тему застройки правого берега Оби в Барнауле. По его мнению, осваивать эту территорию будет очень сложно. Этот процесс не быстрый, но он неизбежный.
"Переезд" на другой берег болезненный для любого российского города. Считаю себя "зеленым" архитектором: человеком, который ставит природу на первое место, а не урбанистику. Нельзя просто взять и засыпать песком правый берег Оби, а потом строить там жилье. Такой процесс губительный. Там, в пойме Оби, уже сформирована своя экосистема, ее необходимо сберегать. Потенциальным застройщикам необходимо будет учитывать этот фактор. Рано или поздно настанет час Х, с какими-то утратами для живой природы всем нам придется смириться. Я сторонник строительства на другой стороне Оби в Барнауле, но не с помпезной бетонированной набережной. Конечно, за такой малонарушенной природной территорией придется ухаживать", – говорил Сергей Поморов.
08:23:11 08-04-2025
Совсем с ума сошли уже. Строить на низком берегу, где куча проток, через которые стекает вода в Обь, и там не только грунтовые воды, там еще заболоченный берег. В Оби все время дно реки поднимается из-за наноса песка. При СССР все лето 3 землечерпалки дно реки углубляли, чтобы суда могли проходить, и река не топила окружающие берега. А теперь посмотрите, землечерпалка одна еле ползает, и то, начала то работать в прошлом году, и что она роет непонятно. Воды под мостами нет, один песок, а вся вода заливает берега реки. И на таком грунте строить, чтобы все эти дома в воде стояли. Тем более , что гидрографов никто приглашать не собирается для обследования берегов, судя по риторике этих прожектеров. Особенно Поморов, для которого главное картинка здания, ни одного рабочего проекта здания не выпустил, только эскизные проекты ваяет, а все остальное инженерная работа как он говорит, а то, что от его эскизников ничего не остается при этом, его не волнует. Балабол от архитектуры.
10:05:31 08-04-2025
Гость (08:23:11 08-04-2025) Совсем с ума сошли уже. Строить на низком берегу, где куча п... "Вам шашечки или ехать"?
Значит, "город застраивать нельзя", "частный сектор трогать нельзя", "кругом культурные ценности и парки", "на Горе грунт с экологией плохие", и за Обь перебираться вам религия не велит.
Так как быть-то?
18:38:36 08-04-2025
Гость (08:23:11 08-04-2025) Совсем с ума сошли уже. Строить на низком берегу, где куча п... сделать можно почти всё. Вопрос в деньгах
11:45:32 09-04-2025
Шинник (18:38:36 08-04-2025) сделать можно почти всё. Вопрос в деньгах... можно сделать все, вопрос действительно в деньгах и в соблюдении всех норм, в том числе при обследовании участков под застройку, проектировании на таком сложном влагонасыщенном грунте, да еще вопрос в коммуникациях, которые тоже в копеечку встанут и при эксплуатации таких зданий. В СССР тоже вообще то деньги считали при выделении участков под новую застройку, потому и не пошли в свое время на другой берег, дорого, сложно и неизвестно как отразится на реке. Проще и дешевле было уходить к аэропорту, что и сделали в свое время. И сейчас даже несмотря на другие строительные технологии это не более, чем дорогой прожект, который при соблюдении всех норм никогда не окупится, а еще очень дорогая эксплуатация зданий.
08:25:43 08-04-2025
Надо срочно сообщить архитекторам в Нидерландах! Они уже сколько лет на бывшем морском дне строят!!!!
08:55:35 08-04-2025
Кхм... (08:25:43 08-04-2025) Надо срочно сообщить архитекторам в Нидерландах! Они уже ско... А Нидерланды больше Барнаула?
08:39:49 08-04-2025
Ученый АлтГУ ----- ну не надо так! над вами реально смеются! А автор первого каммента пишет из клиники Эрдмана?
08:55:24 08-04-2025
На Гоголя, Пушкина то грунтовые воды близко, а там тем более.
10:06:08 08-04-2025
одновременно развивать два берега города, как и в других крупных городах Сибири////В том-то и дело, почему остальные города могут застраиваться на двух берегах, а у нас нет? Яркие примеры, Кемерово, НСК, Красноярск и т.д.
10:13:13 08-04-2025
Нет ничего плохого в том, чтобы застройщики строили дома на правом берегу. Пусть строят. Пусть покупают там жильё. Только если смоет - пусть выплывают за свой счёт.
13:54:44 08-04-2025
Из Барнаула наши доблестные архитекторы хотят сделать что-то типа Нью-Йорка... Пусть они погуглят, почему сам Нью-Йорк в последнее время в воду погружаться стал... Может остынут их головушки...
16:09:19 08-04-2025
Гость (13:54:44 08-04-2025) Из Барнаула наши доблестные архитекторы хотят сделать что-то... а вы можете ответить почему людей в затоне топит каждый год но ни один еще свой дом не бросил а если и продает то спрос на них есть и не малый. Людей всегда к воде тянуло. Вышел во двор вечерком с удочкой сел на стул порыбачил. Летом вышел во двор сел на лодку и на пляж на острова. И летом у воды нет жары такой дикой как в основном городе. Надо в город сел в тачку и приехал за 10 минут на старый базар. Вот что ценится будет -удобства и комфорт. Уровень Питера
15:34:24 08-04-2025
Товарищи учёные, ответьте на один простой вопрос: как вы запланировали решить вопрос канализации? Куда будут стекать нечистоты от жильцов новых домов? Где отстаиваться и фильтроваться так, чтобы не утекать в Обь, и чтобы в паводок их не затапливало.
Ладно, насыпать 3 метра под фундамент дома. Но какахи? Куда какахи?
16:04:43 08-04-2025
Ну у нас правый берег это тот же самый Петербург. Надо строить ровно также как это делал Петр 1.
вначале делать острова потом делать набережные островов и потом строить кварталы. Многоэтажки возможно да не пойдут они тяжелые а вот до пяти этажей с большими дворовыми территориями это да пойдет и это будет очень красиво живописно зелено и яхты лодки и каналы прямо под окнами. Сибирская Венеция!!!! И первый кто начнет так строить тот и больше всех выиграет на рынке жилья
20:07:36 08-04-2025
зачем застраивать болото, когда в другую сторону сухой земли до Казахстана?
07:05:25 09-04-2025
Питер и Находка стоят на болоте... Один на дубовых сваях, другой на гравийных подушках... и не разваливаются... и канализация нормально работает... и людей все устраивает...
20:31:44 10-04-2025
Этой идеи уже лет 60.Пока и на этом берегу места хватает,но переходить на правый берег придётся,а готовиться надо начинать уже сейчас.В Оби песка не меренно и если ежегодно углублять русло,то лет за 50 на несколько метров поднимется правый берег и будет убито 2 зайца.В 1975 был в Киеве так весь правый берег засыпной и застроен.а в памяти сохранилось 17 метров.У нас столько песка,что это выход из положения.Какая экосистема?Место для разведения комаров.Посмотрите во что превратилась Обь.Просто нужно решение властей.И Обь превратится в Обь и появится территория для города.Кто бы донёс.