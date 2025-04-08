Скрытые угрозы. Эксперт объяснила, почему сложно застроить правый берег Оби в Барнауле

Ученый АлтГУ Наталья Боронина уверена, что строить жилье в данной части города будет очень дорого

08 апреля 2025, 07:15, ИА Амител

Вариант застройки правого берега Барнаула / Фото: создано в нейросети Kandinsky

Застроить правый берег Оби в Барнауле будет очень сложно из-за скрытых грунтовых вод и постоянных угроз подтопления. Если потенциальные застройщики "зайдут" на эту территорию, то стоимость жилья будет на 20% выше, чем в других районах Барнаула. Об этом в интервью изданию "За науку" объяснила доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Наталья Боронина.

По мнению ученого, в городе нет дефицита в жилье, население им обеспечено. Постройки превышают потребности, многие барнаульцы покупают второе, третье жилье просто для того, чтобы сдать его в аренду. Однако, пояснила Наталья Боронина, освоение новых территорий в городе – привлекательная история для потенциальных застройщиков, которые рискуют столкнуться с грунтовыми водами.

"Правый берег Оби – территория сложная в использовании. Из-за близости реки существует постоянная угроза подтопления. Чтобы ее избежать, потребуется подсыпка основания для фундамента. Еще один серьезный минус – скрытые грунтовые воды, которые, скорее всего, находятся близко к поверхности. Это может потребовать дорогостоящего дренирования

участков. А рентабельным строительство считается, если подготовка территории не превышает 20% от стоимости строительства, что значительно удорожит работы. И без того высокая цена на жилье может вырасти в разы", – заявила Наталья Боронина.

В новый генеральный план развития Барнаула вошла идея застройки другого берега Оби. Планируется начать строительство домов там к 2040 году. Таким образом, может исполниться давняя мечта архитекторов, которые уже несколько десятилетий хотят одновременно развивать два берега города, как и в других крупных городах Сибири.

В интервью amic.ru известный алтайский архитектор Сергей Поморов рассуждал на тему застройки правого берега Оби в Барнауле. По его мнению, осваивать эту территорию будет очень сложно. Этот процесс не быстрый, но он неизбежный.