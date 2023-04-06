"Скучает по сестричкам". Подробности о мальчике, в которого "дьявол вселяется"

Ранее сибирячка оставила сына в больнице, а после выписки отказалась забирать и заявила, что боится его

06 апреля 2023, 19:02, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Трудный ребёнок"

Мальчик, которого мать не захотела забирать из больницы в Новосибирске, из многодетной семьи. Пациенты медучреждения рассказали "КП-Новосибирск", что ребёнок заброшенный и недолюбленный, а не озлобленный садист, каким его представили.

Ранее мать ребёнка пояснила, что привезла в инфекционную больницу семилетнего сына и бросила его там из-за того, что боится с ним дальше жить. Якобы мальчик хотел убить младшую сестру, хватает ножи и всем угрожает, ломает и хоронит в земле игрушки и смывает деньги в унитаз.

"Его привела в больницу даже не мама, а дядя. Мальчик был в грязной и старой одежде. Очень худенький, но это, наверное, в силу возраста. Он подвижный ребёнок. И всё-таки было видно, что им не занимались", – рассказала мама другого маленького пациента.

Другие родители, которые тоже лежали в больнице вместе с детьми, указали, что мальчик "будто недолюбленный". Он лез обниматься или демонстративно баловался, привлекая внимание.

"Некоторые мамы позволяли ему играть со своими детьми. Он очень добрый мальчишка", – отметила собеседница издания.

По её словам, мальчик рассказывал, что мама выпивает и уже бросала его, но после забирала, а также говорил, что скучает по своим сестричкам.

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, многодетная семья, в которой четверо детей, не состоит ни на каких учётах.

"Мама мальчика сама написала заявление, чтобы сына поместили в центр временного содержания детей, а её новорожденную дочку – в дом ребёнка. Это вынужденная мера, потому что женщина сама легла в больницу на долгосрочное лечение. Старшую дочку и трёхлетнюю девочку также определили в центр временного содержания детей", – уточнила омбудсмен.

К делу уже подключились следователи: проверяют информацию о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.