Снова претендовать на различные меры помощи смогут субъекты малого и среднего предпринимательства

29 мая 2026, 09:00, ИА Амител

Газировка в стакане / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Алтайские производители лимонадов и других сладких напитков из рядов малого и среднего бизнеса снова получили право на финансовую поддержку из краевого бюджета. Это более ста различных мер помощи, на обеспечение которых в 2026 году выделено 443 млн рублей. Соответствующие поправки в краевое законодательство на сессии 28 мая приняли депутаты АКЗС в окончательной редакции.

Лишались права на финансовую поддержку производители из-за того, что сладкие напитки с 1 июля 2023 года стали "подакцизным" товаром. Однако в марте 2026 года Госдума приняла закон, который эту ситуацию скорректировал и вернул данную возможность (сами напитки при этом остались "подакцизными").

«Мы предоставляем [предпринимателям] доступ ко всем многочисленным мерам государственной поддержки, а на территории Алтайского края их более ста, и поэтому очень просим поддержать данный законопроект», — обратилась к депутатам презентовавшая законопроект начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева.

Депутаты обращение восприняли благосклонно и почти единогласно проголосовали "за": лишь один политик воздержался, а двое по каким-то причинам не голосовали.

Лидер фракции ЛДПР, председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов напомнил собравшимся: первый раз этот вопрос депутаты возглавляемого им комитета рассматривали еще в ноябре 2024 года. Тогда федеральный закон, вернувший производителям лимонадов право на финансовую помощь, еще не приняли. По словам Семенова, до недавнего времени в сфере производства лимонадов складывалась весьма противоречивая ситуация.

«Если мы производим напитки с использованием искусственных подсластителей, например, из Китая, то мы имеем право получать меры поддержки. А если используем продукцию Черемновского сахарного завода, то такого права уже не имеем. Этим законом мы это противоречие и устраняем», — пояснил депутат.

Напомним, не так давно врач-диетолог Елизавета Золотова рассказала, как победить тягу к сладкому, когда та уже стала вредной привычкой. По словам эксперта, сахар не нужно "демонизировать", однако если привычка становится навязчивой, необходимо обратить внимание на общее состояние организма. Так, "влечение" к сахару может говорить о недостатке энергии, обусловленном самыми разными причинами.