Избавиться от сахарной зависимости можно без жестких ограничений

26 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Сладости / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Многие считают сахар "белой смертью", угрозой для фигуры, но для организма он играет другую роль. Глюкоза — основной источник энергии для клеток, и стремление ее получать заложено в нас природой. Проблема возникает, когда это стремление превращается в бесконечный поиск сладостей, а контроль над аппетитом ослабевает, пишет "Газета.ru".

Врач-диетолог Елизавета Золотова рассказала о том, как отличить естественную потребность в сладком от вредной привычки и перестать зависеть от десертов.

Не стоит демонизировать сахар. Глюкоза необходима для жизни, движения и работы мозга. Тяга к сладкому — древний механизм, который помогал человеку избегать истощения. Однако в современном мире этот механизм стал ловушкой.

«Потребление сахара активирует систему вознаграждения мозга. Происходит выброс дофамина и эндорфинов, которые создают ощущение удовольствия», — объяснила Золотова в интервью изданию.

Мозг запоминает этот "легкий путь" и требует повторения. Постоянное присутствие сладостей в рационе нарушает работу гормональных систем, усиливая тягу. В результате потребление сахара может стать непреодолимым: человек ест сладости бесконтрольно.

Термин "сахарная зависимость" часто используют, но с медицинской точки зрения это скорее привычка, чем настоящая аддикция. Сахар не меняет поведение до неузнаваемости и не вызывает абстинентного синдрома. Отказ от сладостей может быть сложным, но не сопровождается серьезными физическими нарушениями.

«Алкоголь и табак нашему телу не нужны, а глюкоза необходима. Полностью отказываться от нее — абсурд», — подчеркивает эндокринолог.

Если желание съесть сладкое становится навязчивым, стоит искать причину в состоянии организма. На наши предпочтения влияют разные факторы: от семейных традиций до гормонального фона.

Тяга к сладкому обычно связана с недостатком энергии, вызванным стрессом, хроническим недосыпом, эндокринными нарушениями или дефицитом нутриентов. Полный отказ от сахара неэффективен и часто приводит к срывам. Врач рекомендует комплексный подход:

1. Следите за балансом в рационе — сытные приемы пищи с белком и сложными углеводами снижают желание есть десерты.

2. Соблюдайте режим питания — избегайте больших перерывов между приемами пищи (более четырех-пяти часов).

3. Не пропускайте завтрак — это снижает потребность в сладком в течение дня.

4. Заменяйте сладости — переходите на горький шоколад, сахарозаменители, фрукты, ягоды и орехи.

5. Ищите радость вне еды — заменяйте сладости приятными занятиями, такие как ванна, чтение или прогулка.