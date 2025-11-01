Впрочем, все может пойти не по "сценарию", ведь погода она такая – переменчивая и почти непредсказуемая

01 ноября 2025, 15:37, ИА Амител

Теплое 12 декабря 2013 года в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Тепло будет радовать жителей Алтайского края весь ноябрь. Конечно же, все относительно, но, согласитесь, если в середине последнего дня осени, за две недели до зимы, столбики термометров будут показывать 0...-3 градуса, то это, мягко говоря, прекрасно. Почти как фильм "Сладкий ноябрь". Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Gismeteo

1 и 2 ноября – последние по-летнему теплые выходные в этом году: +13 и +6 градусов соответственно. На следующей неделе, с 3 по 9 ноября, будет уже не так солнечно, но и не холодно, как обычно бывает в ноябре. Да, ожидаются дожди и снег, но он быстро будет таять. Столбики термометров, как прогнозируют синоптики, покажут от небольшого плюса до небольшого минуса.

С 10 по 16 ноября потеплеет. В среднем будет около нуля градусов. Последние две недели ноября, согласно долгосрочному прогнозу, ожидается -3...-5 градусов.

"Яндекс.Погода"

Данный прогноз почти аналогичен предыдущему. Есть расхождение в градусах, но оно небольшое.

Однако если верить прогнозу на вторую и третью неделю ноября, то они будут солнечными, хоть и с минусовой температурой – без дождя и снега.

Средние месячные температуры воздуха в Алтайском крае с 1954 года, по данным сайта "Погода и климат", за последние 70 лет не были выше -5 градусов (такую температуру фиксировали в 1994 и 1998 годах). Самый низкий показатель был в ноябре 1967 года (-17,6 градуса).



Согласно долгосрочному прогнозу на ноябрь 2025 года, этот месяц, возможно, будет самым теплым за последние 70 лет. Средняя температура ожидается на уровне -1,7...-2 градуса.



Впрочем, надо отметить, все может измениться. Погода она такая – переменчивая и почти непредсказуемая, во всяком случае, при прогнозе на месяц вперед.