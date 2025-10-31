Погодное безумие. Аномальное тепло придет в Алтайский край в первый день ноября

Метеорологи объясняют этот феномен активным выносом теплых воздушных масс из Центральной Азии

31 октября 2025, 17:15, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале ноября текущего года в Алтайском крае. Согласно прогнозу, будет не по сезону тепло.

По данным регионального Гидрометцентра, аномальное тепло в начале ноября существенно отодвинуло начало зимы и, согласно прогнозу, теплые дни еще сохранятся.

В субботу, 1 ноября, ожидается +18 градусов. Местами пройдут умеренные дожди. В Барнауле воздух прогреется до +15 градусов.

В воскресенье, 2 ноября, ожидается +4...+9 градусов. Местами небольшие дожди. В краевой столице будет уже не так тепло, как днем ранее, +5...+7 градусов.

С понедельника, 3 ноября, температура немного поднимется и составит +7...+12 градусов. День также будет немного дождливым. В Барнауле будет прохладнее, до +3...+5 градусов.

Синоптики предупреждают и о некоторых неприятных моментах – ветер усилится до 8–13 м/с, с порывами до 23 м/с в отдельных районах.