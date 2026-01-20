НОВОСТИОбщество

Славгород и Яровое тонут в мусоре: ЛДПР бьет тревогу

Тарифы растут, а услуги не оказывают вовсе или оказывают некачественно, отмечают в партии

20 января 2026, 15:34, ИА Амител

Мусор в городе Славгороде / Фото: пресс-служба АРО ЛДПР
Мусор в городе Славгороде / Фото: пресс-служба АРО ЛДПР

О мусорном коллапсе в Яровом и Славгороде сообщает пресс-служба Алтайского отделения ЛДПР. В партии отмечают, что им поступают многочисленные жалобы от жителей этих городов на критическую ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов.

Мусор в городе-курорте Яровом / Фото: пресс-служба АРО ЛДПР
В партийной пресс-службе отмечают, что активисты ЛДПР проехали по указанным адресам и подтверждают: картина ужасающая:    

– переполненные контейнеры превратились в стихийные свалки;
– на улицах крысы и мыши – реальная угроза санитарно‑эпидемиологическому благополучию. А ведь в крае то и дело возникают новые очаги бешенства;
– неприятный запах распространяется по жилым кварталам.

Мусорный коллапс в Славгороде

При этом в 2026 году обещают повышение тарифов на обращение с ТКО. В два раза.

«За что нам предлагают платить больше – вот за эти свалки? Тарифы растут, а услуги не оказывают вовсе или оказывают некачественно. ЛДПР готовит обращения к ответственным службам с просьбой оперативно наладить график вывоза мусора и провести санитарную обработку загрязненных территорий. Ситуация требует срочного вмешательства властей и профильных организаций. Нельзя допустить, чтобы города Алтайского края превращались в свалку», – отмечает координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев. 

Комментарии 12

Avatar Picture
Яровое

15:42:36 20-01-2026

Яровое это грязное озеро и само оно забегаловка грязная

  -1
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:35 20-01-2026

Яровое (15:42:36 20-01-2026) Яровое это грязное озеро и само оно забегаловка грязная... Да ю люди там так себе ?

  0
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:07 20-01-2026

А этот хлопец на фото пусть можт руками поработает, а то не на своем месте он

  5
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:53 20-01-2026

Не вывозят мусор-население должно прекратить оплату. Тендер с понижением для привлечения другой кампании

  4
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:15 20-01-2026

Гость (16:18:53 20-01-2026) Не вывозят мусор-население должно прекратить оплату. Тендер ... Если население остановит оплаты, то они станут должниками, с пенёй и прочими ништяками, вплоть до суда

  1
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:39 20-01-2026

Скоро построят мусороперерабатывающие предприятия по всей стране и за мусор наоборот будут биться. Сбор мусора будет производиться отдельно и большая его часть пойдет на производство.
С января 2019 года запущена мусорная реформа, всем очевиден громадный труд проделанный за эти 7 лет, да и результаты очевидны и не требуют дополнительного упоминания. Нужно просто ещё немного подождать

  -3
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:11 20-01-2026

Нужно котельные строить способные пиролизом жечь мусор. У них кпд высок и вредных выбросов почти нет

  -2
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:32 20-01-2026

пс. ездила туда бесплатно в 2010м на лечение (супер помогло) - так там ТАК ЖЕ было, особенный ужас это заброшенные садоводства с мусором ...там можно кино про апокалипсис и зомбаков снимать! километры заброшенных домиков

  -1
Ответить
Avatar Picture
Светлана

19:21:17 20-01-2026

Гость (18:37:32 20-01-2026) пс. ездила туда бесплатно в 2010м на лечение (супер помогло)... Мои дети 20 лет назад ездили туда отдыхать. Тоже рассказывали, что мусор все кладут в пакетах просто в кучу, никто не вывозит(((. А кто за это отвечать должен?

  0
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:01 20-01-2026

ЛДПР - чует кошка, скоро мясо будут делить. Какие бы реформы не проводили, все через задний проход.

  5
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:47 20-01-2026

Когда же вмешаются в ситуацию краевые власти? Или как всегда ответят успокаивающей мантрой : ситуация находится на контроле ?

  2
Ответить
Avatar Picture
Гостья

21:04:04 20-01-2026

Выборы - 2026. Время красиво говорить.

  4
Ответить
