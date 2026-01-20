Славгород и Яровое тонут в мусоре: ЛДПР бьет тревогу
Тарифы растут, а услуги не оказывают вовсе или оказывают некачественно, отмечают в партии
20 января 2026, 15:34, ИА Амител
О мусорном коллапсе в Яровом и Славгороде сообщает пресс-служба Алтайского отделения ЛДПР. В партии отмечают, что им поступают многочисленные жалобы от жителей этих городов на критическую ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов.
В партийной пресс-службе отмечают, что активисты ЛДПР проехали по указанным адресам и подтверждают: картина ужасающая:
– переполненные контейнеры превратились в стихийные свалки;
– на улицах крысы и мыши – реальная угроза санитарно‑эпидемиологическому благополучию. А ведь в крае то и дело возникают новые очаги бешенства;
– неприятный запах распространяется по жилым кварталам.
При этом в 2026 году обещают повышение тарифов на обращение с ТКО. В два раза.
«За что нам предлагают платить больше – вот за эти свалки? Тарифы растут, а услуги не оказывают вовсе или оказывают некачественно. ЛДПР готовит обращения к ответственным службам с просьбой оперативно наладить график вывоза мусора и провести санитарную обработку загрязненных территорий. Ситуация требует срочного вмешательства властей и профильных организаций. Нельзя допустить, чтобы города Алтайского края превращались в свалку», – отмечает координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев.
15:42:36 20-01-2026
Яровое это грязное озеро и само оно забегаловка грязная
17:07:35 20-01-2026
Яровое (15:42:36 20-01-2026) Яровое это грязное озеро и само оно забегаловка грязная... Да ю люди там так себе ?
16:04:07 20-01-2026
А этот хлопец на фото пусть можт руками поработает, а то не на своем месте он
16:18:53 20-01-2026
Не вывозят мусор-население должно прекратить оплату. Тендер с понижением для привлечения другой кампании
17:41:15 20-01-2026
Гость (16:18:53 20-01-2026) Не вывозят мусор-население должно прекратить оплату. Тендер ... Если население остановит оплаты, то они станут должниками, с пенёй и прочими ништяками, вплоть до суда
16:21:39 20-01-2026
Скоро построят мусороперерабатывающие предприятия по всей стране и за мусор наоборот будут биться. Сбор мусора будет производиться отдельно и большая его часть пойдет на производство.
С января 2019 года запущена мусорная реформа, всем очевиден громадный труд проделанный за эти 7 лет, да и результаты очевидны и не требуют дополнительного упоминания. Нужно просто ещё немного подождать
16:41:11 20-01-2026
Нужно котельные строить способные пиролизом жечь мусор. У них кпд высок и вредных выбросов почти нет
18:37:32 20-01-2026
пс. ездила туда бесплатно в 2010м на лечение (супер помогло) - так там ТАК ЖЕ было, особенный ужас это заброшенные садоводства с мусором ...там можно кино про апокалипсис и зомбаков снимать! километры заброшенных домиков
19:21:17 20-01-2026
Гость (18:37:32 20-01-2026) пс. ездила туда бесплатно в 2010м на лечение (супер помогло)... Мои дети 20 лет назад ездили туда отдыхать. Тоже рассказывали, что мусор все кладут в пакетах просто в кучу, никто не вывозит(((. А кто за это отвечать должен?
19:14:01 20-01-2026
ЛДПР - чует кошка, скоро мясо будут делить. Какие бы реформы не проводили, все через задний проход.
20:20:47 20-01-2026
Когда же вмешаются в ситуацию краевые власти? Или как всегда ответят успокаивающей мантрой : ситуация находится на контроле ?
21:04:04 20-01-2026
Выборы - 2026. Время красиво говорить.