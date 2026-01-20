Славгород и Яровое тонут в мусоре: ЛДПР бьет тревогу

Тарифы растут, а услуги не оказывают вовсе или оказывают некачественно, отмечают в партии

20 января 2026, 15:34, ИА Амител

Мусор в городе Славгороде / Фото: пресс-служба АРО ЛДПР

О мусорном коллапсе в Яровом и Славгороде сообщает пресс-служба Алтайского отделения ЛДПР. В партии отмечают, что им поступают многочисленные жалобы от жителей этих городов на критическую ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов.

Мусор в городе-курорте Яровом / Фото: пресс-служба АРО ЛДПР

В партийной пресс-службе отмечают, что активисты ЛДПР проехали по указанным адресам и подтверждают: картина ужасающая:

– переполненные контейнеры превратились в стихийные свалки;

– на улицах крысы и мыши – реальная угроза санитарно‑эпидемиологическому благополучию. А ведь в крае то и дело возникают новые очаги бешенства;

– неприятный запах распространяется по жилым кварталам.

Мусорный коллапс в Славгороде

При этом в 2026 году обещают повышение тарифов на обращение с ТКО. В два раза.

«За что нам предлагают платить больше – вот за эти свалки? Тарифы растут, а услуги не оказывают вовсе или оказывают некачественно. ЛДПР готовит обращения к ответственным службам с просьбой оперативно наладить график вывоза мусора и провести санитарную обработку загрязненных территорий. Ситуация требует срочного вмешательства властей и профильных организаций. Нельзя допустить, чтобы города Алтайского края превращались в свалку», – отмечает координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев.