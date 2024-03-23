Следком показал, как выглядит "Крокус" после теракта. Видео

В результате нападения погибло 115 человек

23 марта 2024, 19:31, ИА Амител

Последствия теракта в "Крокус Сити Холле" / Кадр: СКР

Следственный комитет России опубликовал видео из "Крокус Сити Холла", где 22 марта произошел теракт и мощный пожар.

На кадрах видно сгоревший концертный зал, а также пострадавшие от пламени крышу, коридоры и верхние этажи. На месте продолжают работать следователи, пожарные и сотрудники других служб.

По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек. Силовики задержали 11 подозреваемых, в том числе четырех предполагаемых террористов.