Следком просит продлить домашний арест блогерше Блиновской еще на месяц

Заседание назначили на 21 июня

20 июня 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: соцсети Елены Блиновской

Следственный комитет просит Пресненский суд Москвы продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской еще на месяц, до 26 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание по этому вопросу назначили на 21 июня.

Напомним, о задержании основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской стало известно в конце апреля. Сообщалось, что сумма неуплаченных налогов с 2019 по 2021 год составила около 918 млн рублей.