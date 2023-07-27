Следком возбудил уголовное дело из-за образовавшейся в Барнауле ямы

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

27 июля 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") после проверки из-за образования провала в районе дома № 60 по улице Багряной в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, в апреле 2023 года комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула выдал компании "Барнаульский водоканал" разрешение на капитальное строительство сетей водопровода к возводимому рядом жилому комплексу. По версии следователей, это повлекло причинение крупного ущерба и нарушило права граждан, которые проживают на улицах Есенина и Лиственничная.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям чиновников.

Напомним, что в среду вечером, 26 июля, на сети в районе дома № 60 по улице Багряной произошло повреждение, из-за чего образовался провал. В городских пабликах местные жители утверждали, что в яму на дороге провалился автомобиль Chevrolet Niva, потом в провал угодила женщина, а после на место приехали специалисты, однако их машина тоже провалилась.

В водоканале не подтвердили попадание в яму автомобилей и человека. Там подчеркнули, что провал произошел "на старой сети и он не связан с ранее проводимыми работами на этих улицах". Они огородили место провала и ограничили холодное водоснабжение в 30 частных домах.