Следком возбудил уголовное дело из-за образовавшейся в Барнауле ямы
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
27 июля 2023, 20:15, ИА Амител
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") после проверки из-за образования провала в районе дома № 60 по улице Багряной в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
По данным следствия, в апреле 2023 года комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула выдал компании "Барнаульский водоканал" разрешение на капитальное строительство сетей водопровода к возводимому рядом жилому комплексу. По версии следователей, это повлекло причинение крупного ущерба и нарушило права граждан, которые проживают на улицах Есенина и Лиственничная.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям чиновников.
Напомним, что в среду вечером, 26 июля, на сети в районе дома № 60 по улице Багряной произошло повреждение, из-за чего образовался провал. В городских пабликах местные жители утверждали, что в яму на дороге провалился автомобиль Chevrolet Niva, потом в провал угодила женщина, а после на место приехали специалисты, однако их машина тоже провалилась.
В водоканале не подтвердили попадание в яму автомобилей и человека. Там подчеркнули, что провал произошел "на старой сети и он не связан с ранее проводимыми работами на этих улицах". Они огородили место провала и ограничили холодное водоснабжение в 30 частных домах.
20:47:21 27-07-2023
Что то не понятное происходит в городе. Как то растеряли чувство отвественности при исполнении своих обязанностей. Проблемы и проблемы. Как же раньше было по другому.
21:04:10 27-07-2023
Вообще (20:47:21 27-07-2023) Что то не понятное происходит в городе. Как то растеряли чув... Когда раньше?
21:17:19 27-07-2023
Пузырек (21:04:10 27-07-2023) Когда раньше?... когда маску надевали на нос, а не на глаза
21:48:25 27-07-2023
Гость (21:17:19 27-07-2023) когда маску надевали на нос, а не на глаза... Ответьте, когда было лучше? Я не помню, чтобы было лучше. Всегда, как и сейчас, было отвратительно.
14:28:26 28-07-2023
Гость (21:48:25 27-07-2023) Ответьте, когда было лучше? Я не помню, чтобы было лучше. Вс... А я помню. При Союзе например. Чтобы тогда где-то провалилась машина - да такого не было никогда вообще. А сейчас чуть ли не каждую неделю, халтура везде сплошная. На Взлетной вон тоже дыру залепляют в районе лицея, такая же дыра образовалась, благо что никто не провалился просто, а то там такой портал в никуда и машина могла нырнуть туда только так.
22:20:17 27-07-2023
С маской, конечно, конфуз вышел. Зато с провалами успех за успехом.
08:29:52 28-07-2023
"выдал компании "Барнаульский водоканал" разрешение на капитальное строительство сетей водопровода к возводимому рядом жилому комплексу." Интересно, сейчас у поселка Солнечная поляна начнутся проблемы с подачей воды? ведь квартал рядом будет немаленький
10:48:12 28-07-2023
Гость (08:29:52 28-07-2023) "выдал компании "Барнаульский водоканал" разрешение на капит... У жителей этих 2 улиц в посёлке уже проблемы, и не только с водой, но и с безопасностью перемещения по улицам! Это полное безобразие. Сегодня на наших улицах латают асфальтом места проколов, но ЯМЫ под асфальтом остаются! Там не заполненные отверстия-пустоты, в которые легко можно опустить прут в 1.5м, а значит все дожди и талые воды будут размывать почву ПОД асфальтом! И значит и жители и машины будут проваливаться!
10:53:34 28-07-2023
Водоканал с помощью подрядной организации ВИКС методом горизонтально го бурения прокопали 2 наших улицы от начала до конца!!!! Прокладывали водопровод к новому жк. Теперь у нас проваливаются дороги и уже есть пострадавшая! Сейчас эти деятели хотят корочкой асфальта прикрыть это всё! Это называется у них "восстановить благоустройство после земельных работ" ?!?!? А то что под нами дыры глубиной в 4-5 метров?! Как их будут утрамбовывать!? Администрация Индустриального района ответьте, кто ответственный, кто будет ордер закрывать и приёмку и контроль производить? Жители улиц очень интересуются!
21:54:56 28-07-2023
Человеку в этой яме нужно было плавать в ожидании специалистов водокснала? Их собственные провалившиеся машины тоже не считаются?