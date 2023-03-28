Следователи начали проверку из-за обрушения части стены дома в Барнауле

Речь идёт о двух статьях уголовного кодекса

28 марта 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Следственный комитет подключился к ситуации с обрушением части стены аварийного дома на проспекте Ленина в Барнауле. Как сообщили amic.ru в ведомстве, следователи проводят доследственную проверку по статьям 293 ("Халатность") и ст. 238 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ.

Напомним, 28 марта на тротуар обрушилась часть стены двухэтажного здания, построенного в 1949 году. Как заявляли в мэрии краевой столицы, в апреле 2022 года дом признали аварийным и подлежащим сносу.

Сейчас в нём проживают 24 человека в 14 жилых помещениях. Никто не пострадал. Жителей будут переселять.