Следователи разбираются в ситуации с падением девушки в колодец в Барнауле
СК даст оценку деятельности лиц, которые должны были следить за колодцем
05 декабря 2023, 22:11, ИА Амител
Следователи устанавливают обстоятельства падения молодой девушки в канализационный колодец в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее в соцсетях рассказали о том, что 18-летняя девушка пошла гулять с собакой и провалилась в открытый колодец, запорошенный снегом. Следом за ней утянуло и питомца. Спасатели помогли горожанке и собаке выбраться. Помощь врачей им не потребовалась.
"Следователям СК предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за обслуживание и содержание канализационных колодце", – сказано в СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
22:17:50 05-12-2023
Что там разбираться?Начальника УК под статью.До выпада снега открытый колодец был не виден?
23:03:41 05-12-2023
Дно
03:46:44 06-12-2023
Недалеко от Попова 122 колодец все лето открытый был. Вчера даже крышкой закрыли. ППС сказали мне, что колодец не их работа, когда рядом с открытым колодцем остановили меня по базе данных "пробить".