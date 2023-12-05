Следователи разбираются в ситуации с падением девушки в колодец в Барнауле

СК даст оценку деятельности лиц, которые должны были следить за колодцем

05 декабря 2023, 22:11, ИА Амител

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Следователи устанавливают обстоятельства падения молодой девушки в канализационный колодец в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях рассказали о том, что 18-летняя девушка пошла гулять с собакой и провалилась в открытый колодец, запорошенный снегом. Следом за ней утянуло и питомца. Спасатели помогли горожанке и собаке выбраться. Помощь врачей им не потребовалась.

"Следователям СК предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за обслуживание и содержание канализационных колодце", – сказано в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.