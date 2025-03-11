Следователи возбудили дело о теракте после массированной атаки беспилотников

Правоохранители в том числе установят обстоятельства произошедшего и размер причиненного ущерба

11 марта 2025, 14:50, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" после массированной атаки беспилотников по Москве и регионам, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По факту массированных атак московского региона беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт")", – сказала она.

К расследованию привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, а также экспертов СЭЦ ведомства.

Петренко отметила, что в рамках расследования установят обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

В ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 БПЛА в десяти регионах России. По данным Минобороны, это была крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В результате нападения есть раненые и погибшие.