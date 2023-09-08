Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи девочки в Барнауле
Сейчас в городе ведут поиски подростка
08 сентября 2023, 14:19, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 12-летней девочки в Барнауле. Об этом рассказали в региональном СК.
По данным правоохранителей, школьница ушла из дома по улице Димитрова 7 сентября и до сих пор не вернулась.
Ее приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза карие.
Была одета: темно-синяя куртка, черно-белая кофта, черные брюки и черные туфли.
С собой: черная сумка.
В данный момент ведутся поиски девочки.
Ранее сообщалось, что к пропаже ребенка может быть причастна женщина на серой иномарке.
19:57:45 08-09-2023
Когда уже найдут...