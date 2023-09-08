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Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи девочки в Барнауле

Сейчас в городе ведут поиски подростка

08 сентября 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю
Фото: СК по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 12-летней девочки в Барнауле. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным правоохранителей, школьница ушла из дома по улице Димитрова 7 сентября и до сих пор не вернулась.

Ее приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза карие.

Была одета: темно-синяя куртка, черно-белая кофта, черные брюки и черные туфли. 

С собой: черная сумка.

В данный момент ведутся поиски девочки. 

Ранее сообщалось, что к пропаже ребенка может быть причастна женщина на серой иномарке. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 1

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Гость

19:57:45 08-09-2023

Когда уже найдут...

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