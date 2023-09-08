Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи девочки в Барнауле

Сейчас в городе ведут поиски подростка

08 сентября 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 12-летней девочки в Барнауле. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным правоохранителей, школьница ушла из дома по улице Димитрова 7 сентября и до сих пор не вернулась.

Ее приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза карие.

Была одета: темно-синяя куртка, черно-белая кофта, черные брюки и черные туфли.

С собой: черная сумка.

В данный момент ведутся поиски девочки.

Ранее сообщалось, что к пропаже ребенка может быть причастна женщина на серой иномарке.