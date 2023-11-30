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Следователи выясняют обстоятельства конфликта студенток в алтайском общежитии

Организована доследственная проверка

30 ноября 2023, 15:30, ИА Амител

Кадр: прокуратура Алтайского края
Кадр: прокуратура Алтайского края

Следователи устанавливают обстоятельства конфликта девушек-подростков в общежитии среднего специального образовательного учреждения Алейска, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Поводом для этого стало появившееся на днях в соцсетях видео, на котором студентки напали на соседку по комнате.

Как отметили в ведомстве, по этому факту зарегистрировали материал доследственной проверки. Правоохранители выяснят все изложенные в ролике обстоятельства и дадут правовую оценку действиям лиц на наличие признаков преступления по статье УК о побоях.

Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Ранее инцидентом также заинтересовалась прокуратура.

Алтайский край Алейск Происшествия студенты

Комментарии 1

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Гость

17:32:50 30-11-2023

Реально заняться нечем больше?

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