Следователи выясняют обстоятельства конфликта студенток в алтайском общежитии
Организована доследственная проверка
30 ноября 2023, 15:30, ИА Амител
Следователи устанавливают обстоятельства конфликта девушек-подростков в общежитии среднего специального образовательного учреждения Алейска, сообщили в Следкоме Алтайского края.
Поводом для этого стало появившееся на днях в соцсетях видео, на котором студентки напали на соседку по комнате.
Как отметили в ведомстве, по этому факту зарегистрировали материал доследственной проверки. Правоохранители выяснят все изложенные в ролике обстоятельства и дадут правовую оценку действиям лиц на наличие признаков преступления по статье УК о побоях.
Процессуальное решение примут по результатам проверки.
Ранее инцидентом также заинтересовалась прокуратура.
17:32:50 30-11-2023
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