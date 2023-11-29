В Алтайском крае начали проверку из-за конфликта девушек-подростков в общежитии

Прокурор Антон Герман поручил детально разобраться в инциденте

29 ноября 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по сообщению о применении насилия к подростку. Об этом рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Накануне в Сети появилась видеозапись, на которой несовершеннолетние девушки напали на соседку по комнате. Согласно пояснениям, конфликт происходил в помещении общежития образовательного учреждения в городе Алейске.

Герман поставил задачу провести проверку по факту происшествия и детально разобраться в инциденте, установить, в каком учреждении произошли события, дать им правовую оценку.