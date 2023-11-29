В Алтайском крае начали проверку из-за конфликта девушек-подростков в общежитии
Прокурор Антон Герман поручил детально разобраться в инциденте
29 ноября 2023, 22:35, ИА Амител
Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по сообщению о применении насилия к подростку. Об этом рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Накануне в Сети появилась видеозапись, на которой несовершеннолетние девушки напали на соседку по комнате. Согласно пояснениям, конфликт происходил в помещении общежития образовательного учреждения в городе Алейске.
Герман поставил задачу провести проверку по факту происшествия и детально разобраться в инциденте, установить, в каком учреждении произошли события, дать им правовую оценку.
08:59:43 30-11-2023
Тонкие действия надо присекать и наказывать всех кто присутствовал при этом
11:11:48 30-11-2023
Отчислить их ,пусть болтаются дома и родителей своих муштруют и бьют,если их такими воспитали ,что такого сделала девушка,которую они избивали ,у них же там есть воспитатели педагоги ,психолог.
12:24:09 30-11-2023
Та, которая ударила- натуральный кобёл, это её будущее на зоне!