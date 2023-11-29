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В Алтайском крае начали проверку из-за конфликта девушек-подростков в общежитии

Прокурор Антон Герман поручил детально разобраться в инциденте

29 ноября 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края
Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по сообщению о применении насилия к подростку. Об этом рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Накануне в Сети появилась видеозапись, на которой несовершеннолетние девушки напали на соседку по комнате. Согласно пояснениям, конфликт происходил в помещении общежития образовательного учреждения в городе Алейске.

Герман поставил задачу провести проверку по факту происшествия и детально разобраться в инциденте, установить, в каком учреждении произошли события, дать им правовую оценку. 

Происшествия Прокуратура

Комментарии 3

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Александр

08:59:43 30-11-2023

Тонкие действия надо присекать и наказывать всех кто присутствовал при этом

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А.А.

11:11:48 30-11-2023

Отчислить их ,пусть болтаются дома и родителей своих муштруют и бьют,если их такими воспитали ,что такого сделала девушка,которую они избивали ,у них же там есть воспитатели педагоги ,психолог.

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А.Ю.

12:24:09 30-11-2023

Та, которая ударила- натуральный кобёл, это её будущее на зоне!

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