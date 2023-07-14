Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу

Супруги неоднократно нарушали избранную судом меру пресечения в виде запрета определенных действий

14 июля 2023, 20:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следствие просит суд ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему и перевести их под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СКР в Telegram-канале.

Там отметили, что супруги неоднократно нарушали избранную судом меру пресечения в виде запрета определенных действий: опосредованно пользовались интернетом и общались со свидетелями по уголовному делу, которые не являются близкими родственниками.

По информации Mash, меру пресечения требуют изменить из-за общения Лерчек со стилисткой Эльвирой Янковской. Источник рассказал, что их вызывали на очную ставку по делу о "паленых сумках", однако поскольку стилистка является свидетелем еще и по делу о неуплате налогов, общаться с ней можно лишь с разрешения следователя.

Напомним, что в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма Чекалина возбудили уголовное дело из-за уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов. Они использовали схему с дроблением бизнеса для использования "упрощенки" уклонившись от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей.

Позднее стало известно, что они полностью погасили долг по налогам, выплатив 311 млн рублей. Деньги были взяты в долг.