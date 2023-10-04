Слова Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью попросили проверить в СК и МВД

Помощник депутата указал, что подобные высказывания являются нарушением законодательства

04 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: t.me/msimonyan

Помощник депутата Мосгордумы Николай Королев обратился в СК и МВД с просьбой проверить высказывание Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, главный редактор RT заявила, что будет рада тому, что после взрыва все вернется к уровню 93-го года, когда не было гаджетов, потому что произойдет выход из строя всей радиотехники. Также подчеркнула, что в ядерном взрыве над Сибирью нет ничего страшного. После этого в Кремле указали, что позиция Симоньян не отражает официальной позиции Москвы.

"Отправил обращения в СК и МВД с требованием проанализировать высказывания гражданки и, наконец, привлечь ее к административной или уголовной ответственности. И, естественно, продолжаем верить в равенство всех граждан перед законом (нет)", – написал Королев.

Он также отметил, что "подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности".