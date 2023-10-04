Слова Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью попросили проверить в СК и МВД
Помощник депутата указал, что подобные высказывания являются нарушением законодательства
04 октября 2023, 14:00, ИА Амител
Помощник депутата Мосгордумы Николай Королев обратился в СК и МВД с просьбой проверить высказывание Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, главный редактор RT заявила, что будет рада тому, что после взрыва все вернется к уровню 93-го года, когда не было гаджетов, потому что произойдет выход из строя всей радиотехники. Также подчеркнула, что в ядерном взрыве над Сибирью нет ничего страшного. После этого в Кремле указали, что позиция Симоньян не отражает официальной позиции Москвы.
"Отправил обращения в СК и МВД с требованием проанализировать высказывания гражданки и, наконец, привлечь ее к административной или уголовной ответственности. И, естественно, продолжаем верить в равенство всех граждан перед законом (нет)", – написал Королев.
Он также отметил, что "подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности".
14:10:52 04-10-2023
депутата Мосгордумы --- это наверное из которых с Навальным объединялись, чтобы в Мосгордуму пройти. Но Симонян походу накосячила, Хоть бы не ранняя деменция. Она не так давно родила, может что с психикой. Теперь ее наверное реже будут в эфир пускать, сначала проверят. Надо бы разъяснения
14:20:31 04-10-2023
Гость (14:10:52 04-10-2023) депутата Мосгордумы --- это наверное из которых с Навальным ... Так надо ей корову, и никакой депрессии и проблем с психикой не будет. Это ж проверенный веками способ. Тем более, ей, похоже, нравится жить "как раньше". Правда, че-то она взрыв над Сибирью хочет устроить, а не над своей головой. Странно даже.
14:17:01 04-10-2023
Ой, да вон кадыровский отпрыск избивает человека на камеру - никому не интересно, ни СК ни МВД
14:35:15 04-10-2023
Победителей не судят...
17:15:15 04-10-2023
Гость (14:35:15 04-10-2023) Победителей не судят... ... У преступления нет победителя
15:01:37 04-10-2023
Гость (14:17:01 04-10-2023) Ой, да вон кадыровский отпрыск избивает человека на камеру -... Ну и с вашей любимой Симонян ничего не сделают, максимум пожурят.
14:59:12 04-10-2023
Ниже на ветке есть пост "боеприпас который выжигает электронику действительно есть. На основе атомного заряда малой мощности. Никакой взрыв волны он не дает а дает резкое колебание электромангитного поля. Между любыми проводками, переключателями, платами итд происходит пробой и выгорание Но. Он не повреждает ламповые старого типа приемники если они обернуты фольгой или стоят где то в погребе или подвале". Если не ошибаюсь, это давно известно. Симонян женщина, от техники далека, возможно слышала звон, но точно воспроизвести не смогла. Получилось неудачно. Но почему именно над Сибирью, это вообще без ответа. И то, что есть и нужная электроника, это женская логика понять не смогла
15:04:27 04-10-2023
Гость (14:59:12 04-10-2023) Ниже на ветке есть пост "боеприпас который выжигает электрон... Вы любой бред пытаетесь объяснить, медийное лицо, рупор пропаганды прежде чем открывать рот должен хорошо обдумать что он говорит.
15:24:39 04-10-2023
Гость (15:04:27 04-10-2023) Вы любой бред пытаетесь объяснить, медийное лицо, рупор проп... хорошо обдумать что он говорит --- да не спорю. Сбой похоже произошел. Если даже про Пескова как-то его руководитель признал, что он пургу иногда нес. Значит бывает. Кстати в России даже реже. У нас Черномырдин был, тот мог. Но от Симонян неожиданно
04:34:58 05-10-2023
Гость (14:59:12 04-10-2023) Ниже на ветке есть пост "боеприпас который выжигает электрон... А ежели обмотать фольгой орган тела именуемый "голова", то можно предположить, что ТЯ взрыв над р-ном проживания г-жи Симоньян поправит ей мозги, или мозг(т.е. УМ).
15:01:49 04-10-2023
Ой, да вон кадыровский отпрыск избивает человека на камеру - Так то этот генетический ушлёпок, который человек, сначала на камеру сжёг коран, а уж потом по рылу получил и жаль, что мало.
15:38:03 04-10-2023
Сливают Симонянку. По всем СМИ волна новостей. То ли как дурачки к ошибке прицепились и хайпуют, то ли акция спецслужб. Только не ясно какой стороны.
15:48:51 04-10-2023
Дико, не только то, что эта дамочка несет такое в эфире, чувствуя свою безнаказанность. Страшно, что комментаторы это оправдывают... И при чем здесь, живущие в Сибири. Накосячила родила...Противно читать. Королев) молодец.
16:02:37 04-10-2023
А почему не над Москвой?!
16:40:20 04-10-2023
Сейчас выяснится, что эту тоже взломали. Еще в прошлом году.
17:53:36 04-10-2023
Гость (16:40:20 04-10-2023) Сейчас выяснится, что эту тоже взломали. Еще в прошлом году.... Рот её взломали?
19:18:48 04-10-2023
Гость (17:53:36 04-10-2023) Рот её взломали? ... башку. а депутат молодец